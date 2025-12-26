"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря, "если все пойдет по плану".

https://glavred.info/ukraine/mnogoe-mozhet-reshitsya-do-novogo-goda-zelenskiy-poedet-na-vstrechu-s-trampom-10727144.html Ссылка скопирована

Зеленский в ближайшее время встретится с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП

Вы узнаете:

Когда и где может состояться встреча Трампа и Зеленского

Какие ожидания от переговоров двух президентов

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Сначала об это написало издание Kyiv Post, а потом подтвердил и сам украинский лидер.

По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

видео дня

"Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине", - написал Зеленский.

По данным Kyiv Post, если все пойдет по плану, визит Зеленского в США может состояться уже 28 декабря. Встреча двух президентов состоится резиденции Трампа во Флориде.

Издание отмечает, что за кулисами западные столицы обращают внимание на растущую стопку документов Киева. Высокопоставленный западный чиновник, вовлеченный в координацию между США и Европой, сообщил Kyiv Post, что после недавних встреч на высоком уровне администрации Трампа в Майами и Флориде сейчас царит настроение "осторожной интриги".

"Уровень конкретности выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы – гарантии безопасности, исполнения и юридические обязательства России – все еще остаются нерешенными", - говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркивают: Украина опережает скептицизм США относительно политики "Америка прежде всего", предлагая готовое решение, которое согласовывает интересы Вашингтона в области безопасности путем прекращения войны, которая истощает западные сокровищницы.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Зеленский также заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Тем временем росСМИ опубликовали со ссылкой на источники требования главы РФ. Отмечается, что российская сторона якобы до сих пор готова пойти на те уступки, которые глава РФ взял на себя в Анкоридже.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить.

Кроме того, Путин якобы заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему нынешние переговоры не могут привести к миру: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред