Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

Одновременно с референдумом в Украине могут провести и выборы.

Зеленский допустил одновременное проведение выборов и референдума / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы:

Мирное соглашение, возможно, вынесут на референдум

Не исключен вариант одновременного проведения выборов и референдума

Гарантии безопасности начнут действовать только после полной ратификации соглашения или его одобрения на референдуме

Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 24 декабря.

"Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента в формате и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет". Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

Когда в Украине состоятся выборы президента

Зеленский заявил, что в определенный момент после подписания мирного соглашения или в процессе его реализации Верховная Рада будет способна проголосовать дату проведения президентских выборов в стране.

"Например, мы подписали - и можно проводить президентские выборы. Мы не видим в этом проблемы", - сказал глава государства.

Отменят ли мобилизацию на предвыборный период

По словам президента, для проведения выборов необходимо особое положение.

"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что местные и парламентские выборы просто так не организовать, поскольку есть конституционные ограничения по парламенту, а "по местным выборам - это совсем другой масштаб участия в выборах, и не права голосовать, а права быть избранными".

"То есть своя специфика, которая возможна уже после снятия ограничений военного положения. То есть представим себе, что мы подписали соглашение. Мы не можем военное положение отменить, например, полгода или несколько месяцев. Но написан пункт, что как только мы подпишем - как можно скорее провести выборы", - пояснил Зеленский.

При каких условиях возможен референдум

Для проведения референдума в Украине необходимо минимум 60 дней и полное прекращение огня на этот срок.

"Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Потому что люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что такой референдум не будет легитимным, а нелегитимный референдум - это раскол государства внутри. По его словам, референдум - это вызов, но он может быть объединяющим.

"Но под выстрелами кто пойдет на референдум? Я глубоко понимаю, сколько должно быть миллионов людей, чтобы был легитимным референдум. Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно - они не могут выбирать, как нам заканчивать войну", - отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, процесс подготовки к референдуму и голосование на подконтрольной территории должны происходить в условиях безопасности.

"Если нет безопасности, под вопросом и легитимность. Мы все это объясняем нашим партнерам", - добавил Зеленский.

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения:

Подтверждение суверенитета Украины. Безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения. Украина получит прочные гарантии безопасности. Численность ВСУ - на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и Европа представят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и восстановление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России - гарантии безопасности аннулируют. Если Россия откроет огонь по Украине - гарантии безопасности вступят в силу. Также было дополнение о компенсации для США за гарантии, сейчас это вычеркнуто. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. В частности страны коалиции желающих могут участвовать в гарантиях безопасности. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, будет включать, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых, природных ресурсов. Создание несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 миллиардов долларов. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленных всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов в Украине, критикуя их отсрочку до завершения боевых действий и намекая на проблемы с демократией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в Украине нужно решить три ключевых вопроса:

обеспечение безопасности;

обеспечение избирательного права для всех граждан, включая военных и жителей прифронтовых зон;

финансирование выборов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков.

По данным СМИ, Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Многодневные выборы в Украине: в КИУ оценили риски

Многодневное голосование на выборах в Украине может подорвать доверие к избирательному процессу и поставить под угрозу легитимность его результатов. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, введение механизма многодневного голосования фактически создает риск срыва избирательного процесса, поскольку на сегодняшний день отсутствуют ответы на ключевые вопросы организации голосования.

"Мы не понимаем, где будет храниться избирательная документация, где и каким образом будут храниться бюллетени, кто и как будет осуществлять контроль", — сказал Кошель в интервью Главреду.

"Многодневное голосование - это прямой путь к подрыву доверия к избирательному процессу и легитимности результатов. Фактически это риск срыва избирательного процесса", - подчеркнул он.

