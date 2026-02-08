Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

В Украине в ночь на 9 февраля ожидаются сильные морозы до -22 °C, однако уже после 10 февраля температура начнет постепенно повышаться, сообщила синоптик.

Прогноз погоды в Украине - синоптик назвала дату нового похолодания / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какая будет погода в Украине

Прогноз погоды в Украине на 2 дня

Погода в Украине в ночь на 9 февраля будет морозной. В ближайшие дни стоит ожидать понижения температуры воздуха до -22 градусов по Цельсию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в ближайшие дни - прогноз погоды на 9-10 февраля

"Ближайшей ночью в Украине до -18 градусов, следующей - до -20-22 градусов", - сообщила она. видео дня

Она также добавила, что на территории Украины стоит ожидать антициклон.

По ее словам, на юге и юго-западе Украины температура будет немного выше, ночью ожидается около -12 градусов.

Когда морозы отступят - когда в Украину придет потепление

Синоптик добавила, что дневную температуру можно почувствовать "носами и щеками", но сейчас важны именно ночные минимальные значения. То есть, в течение двух ночей, 9 и 10 февраля, будет сильный мороз, после чего наступит потепление, которое постепенно его ослабит.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какая будет погода в феврале - прогноз Укргидрометцентра

Как писал Главред, погодные условия в Украине в феврале 2026 года в целом будут соответствовать климатической норме, а в большинстве областей средние температурные показатели могут быть примерно на 1,5° выше обычных. Такой прогноз на последний месяц зимы обнародовали синоптики Укргидрометцентра.

Ожидается, что средняя месячная температура составит от 4° мороза до 2° тепла в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что соответствует многолетним показателям. В других частях страны температура воздуха прогнозируется несколько выше нормы — примерно на 1,5°.

Количество осадков в течение месяца, по прогнозам, составит от 29 до 67 мм, а в Карпатах местами может достигать 74–83 мм, что также находится в пределах климатической нормы — около 80–120% от средних значений.

Погода в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в воскресенье, 8 февраля, погоду в Житомирской области будет определять циклон STEPHIE, который принес в регион облачность, периодические снегопады и гололед на дорогах. Уже с 9 февраля погодные условия резко изменятся — область окажется под влиянием скандинавского антициклона EMMERAM, что будет способствовать прояснению и понижению температуры. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

После периода сильных морозов в Украине наблюдается временное потепление с мокрым снегом и дождем. В субботу и воскресенье, 7-8 февраля, в отдельных регионах температура может повыситься до +10°C, однако такое потепление будет непродолжительным, и впоследствии морозы снова усилятся, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Полтаве и области также прогнозируют заметные температурные колебания. После повышения температуры до около нуля на выходных с начала новой рабочей недели ожидается возвращение морозной погоды. В Полтавском областном центре по гидрометеорологии также предупредили о вероятности осадков в начале недели.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

