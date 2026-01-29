Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Последний месяц зимы в Украине будет теплее нормы, но не везде.

Последний месяц зимы преподнесёт неожиданности: прогноз синоптиков / Фото: УНИАН

Февраль-2026 будет близким к климатической норме

На большей части территории — теплее обычного на 1,5°

Возможны резкие температурные контрасты

Погода в Украине в феврале 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов - на 1,5° выше нормы. Прогноз погоды на последний месяц зимы опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура ожидается от 4° мороза до 2° тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы. Еа остальной территории страны - температура воздуха будет на 1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, что в пределах нормы (80-120%).

Климатическая характеристика февраля

В Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура составляет 0-6° мороза. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье — местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1° мороза. На Волыни, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами до 37,2-39,0° мороза.

Абсолютный максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одесской, Винницкой областях и в Крыму — до +23,0-24,4°. На высокогорье Карпат 9,5-11,1 ° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм. В то же время в Карпатах, Закарпатье и высокогорье — 104-108 мм.

Погода в Украине до конца января 2026 - прогноз

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду. также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

Тем временем 29 января на территории Киевской области и Киева будет сохранятся сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

