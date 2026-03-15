Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Во многих домах со временем внутри чайника появляется белый налёт — особенно там, где вода отличается высокой жёсткостью.

Эти минеральные отложения постепенно накапливаются на стенках прибора и могут ухудшать его работу, пишет Express.

Специалисты по бытовым лайфхакам советуют использовать обычную пищевую соду как простое средство для очистки. Она помогает растворять отложения и поддерживать чайник в хорошем состоянии, продлевая срок его службы.

Для очистки достаточно налить в чайник воду примерно на две трети объёма, добавить столовую ложку соды и довести раствор до кипения. Затем жидкость оставляют внутри примерно на час, чтобы налёт размягчился. После этого воду нужно вылить, а сам чайник тщательно ополоснуть.

Горячая вода вместе с мягким абразивным действием соды помогает ослабить минеральные отложения и постепенно удалить их со стенок прибора.

Видеоинструкция: как легко избавиться от накипи

Минералы, содержащиеся в водопроводной воде, со временем оседают на внутренних поверхностях посуды и нагревательных элементах техники. Постепенно такие отложения превращаются в твёрдый слой накипи — распространённую бытовую проблему.

Авторы YouTube-канала Henkel объяснили, почему образуется этот налёт и какие методы помогают эффективно очистить бытовую технику от минеральных отложений.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

