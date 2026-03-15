Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Вы узнаете:
Во многих домах со временем внутри чайника появляется белый налёт — особенно там, где вода отличается высокой жёсткостью.
Эти минеральные отложения постепенно накапливаются на стенках прибора и могут ухудшать его работу, пишет Express.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Специалисты по бытовым лайфхакам советуют использовать обычную пищевую соду как простое средство для очистки. Она помогает растворять отложения и поддерживать чайник в хорошем состоянии, продлевая срок его службы.
Для очистки достаточно налить в чайник воду примерно на две трети объёма, добавить столовую ложку соды и довести раствор до кипения. Затем жидкость оставляют внутри примерно на час, чтобы налёт размягчился. После этого воду нужно вылить, а сам чайник тщательно ополоснуть.
Горячая вода вместе с мягким абразивным действием соды помогает ослабить минеральные отложения и постепенно удалить их со стенок прибора.
Видеоинструкция: как легко избавиться от накипи
Минералы, содержащиеся в водопроводной воде, со временем оседают на внутренних поверхностях посуды и нагревательных элементах техники. Постепенно такие отложения превращаются в твёрдый слой накипи — распространённую бытовую проблему.
Авторы YouTube-канала Henkel объяснили, почему образуется этот налёт и какие методы помогают эффективно очистить бытовую технику от минеральных отложений.
Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.
Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред