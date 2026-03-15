Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Алексей Тесля
15 марта 2026, 19:25
Минеральные отложения постепенно накапливаются на стенках прибора и могут ухудшать его работу.
Раскрыт способ очистки чайника / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Во многих домах со временем внутри чайника появляется белый налёт — особенно там, где вода отличается высокой жёсткостью.

Эти минеральные отложения постепенно накапливаются на стенках прибора и могут ухудшать его работу, пишет Express.

Специалисты по бытовым лайфхакам советуют использовать обычную пищевую соду как простое средство для очистки. Она помогает растворять отложения и поддерживать чайник в хорошем состоянии, продлевая срок его службы.

Для очистки достаточно налить в чайник воду примерно на две трети объёма, добавить столовую ложку соды и довести раствор до кипения. Затем жидкость оставляют внутри примерно на час, чтобы налёт размягчился. После этого воду нужно вылить, а сам чайник тщательно ополоснуть.

Горячая вода вместе с мягким абразивным действием соды помогает ослабить минеральные отложения и постепенно удалить их со стенок прибора.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Видеоинструкция: как легко избавиться от накипи

Минералы, содержащиеся в водопроводной воде, со временем оседают на внутренних поверхностях посуды и нагревательных элементах техники. Постепенно такие отложения превращаются в твёрдый слой накипи — распространённую бытовую проблему.

Авторы YouTube-канала Henkel объяснили, почему образуется этот налёт и какие методы помогают эффективно очистить бытовую технику от минеральных отложений.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

