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Как убрать накипь с утюга: эксперты поделились эффективным способом

Даяна Швец
14 марта 2025, 03:00
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Следуя этим рекомендациям, вы продлите срок службы утюга и сделаете процесс глажки безопасным и эффективным.
утюг
/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Почему сливать воду из утюга нужно после каждого использования
  • Как ухаживать за утюгом, чтобы он служил дольше

Грязь, пыль и влага на подошве утюга могут не только ухудшить качество глажки, но и оставлять пятна на одежде. Чтобы прибор работал безупречно, следует регулярно его чистить. Издание Martha Stewart. рассказало об эффективных методах ухода за утюгом, пишет Главред.

Как правильно чистить утюг?

Одно из основных правил ухода за утюгом - после каждого использования сливать воду из резервуара, чтобы предотвратить появление плесени и оседание минеральных отложений.

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Что понадобится:

  1. Пищевая сода
  2. Ватные палочки
  3. Дистиллированная вода

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовьте пасту из пищевой соды и воды в соотношении 2:1.
  2. Нанесите пасту на подошву утюга, уделяя особое внимание местам с налетом.
  3. Протрите поверхность влажной тканью.
  4. Ватными палочками, смоченными в дистиллированной воде, очистите паровые отверстия.
  5. Слейте остатки воды из резервуара и залейте дистиллированную воду или раствор из 1/4 стакана белого уксуса и 3/4 стакана воды.
  6. Установите максимальную температуру, включите подачу пара и подержите утюг над миской, чтобы удалить остатки накипи.
  7. После опорожнения резервуара прибор будет готов к дальнейшему использованию.

Также стоит обратить внимание, что во многих современных утюгах есть функция самоочистки, которая значительно упрощает уход.

Как убрать черные пятна с подошвы утюга?

Черные следы на утюге могут появляться из-за расплавленных волокон ткани или накопления пыли. Чтобы от них избавиться, понадобятся:

  • Сухое хлопчатобумажное полотенце
  • Соль

Пошаговая инструкция:

  1. Нагрейте утюг до максимальной температуры, выключив функцию пара.
  2. Проведите горячей подошвой по сухому полотенцу.
  3. Насыпьте немного соли на бумажное полотенце или ткань и повторите процедуру.

Советы по уходу за утюгом:

  1. После каждого использования сливайте воду, чтобы избежать плесени.
  2. Протирайте прибор после остывания.
  3. Избегайте слишком высоких температур, чтобы не повредить ткань.

Более того, также рассказывалось, зачем развешивать мокрую одежду на вешалки.

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Что известно о Martha Stewart

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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