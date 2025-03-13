Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих

Существует интересный нюанс, при котором продукты могут храниться при комнатной температуре без риска порчи.

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Как в Британии хранят яйца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Действительно ли яйца можно хранить без холодильника

Почему в Британии не моют яйца перед употреблением

В Великобритании яйца не хранят в холодильнике, а оставляют при комнатной температуре. По данным Quora, это отличается от украинских привычек и связано с особенностями пищевых стандартов в стране, пишет Главред.

Как утверждают эксперты, яйца в Великобритании проходят специальную обработку перед продажей, что позволяет безопасно хранить их вне холодильника.

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1. Специальная стерилизация яиц

Перед тем как попасть на полки магазинов, британские яйца проходят обработку горячей водой или специальными растворами, которые уничтожают бактерии на скорлупе. Благодаря этому продукты могут храниться при комнатной температуре без риска порчи.

Также важно отсутствие конденсата: если яйца хранить в холодильнике, а потом достать в теплое помещение, на их поверхности может появиться влага, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

2. Вакцинация птицы против сальмонеллеза

Еще одна причина, почему британцы не охлаждают яйца, - вакцинация кур. Великобритания входит в перечень стран, которые давно ввели прививки птицы от сальмонеллеза. Эта практика действует с 1998 года в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Цель вакцинации - уменьшить риск заражения сальмонеллезом через потребление яиц и мяса птицы. Как показывает статистика Food Standards Agency, с 2008 по 2018 год количество случаев заражения, связанных с птицами, сократилось на 86%. Это доказывает эффективность мер и их важность для безопасности продукции.

В связи с этим в Британии яйца не требуют мытья перед употреблением, поскольку риск заражения минимален.

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