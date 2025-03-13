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Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 19:46
521
Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4.
Погода, осень, дождь, снег
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 14 марта
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • Где ожидаются дожди

Погода в Украине 14 марта будет дождливой, синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 марта ожидается теплая погода. Температура воздуха повысится до +22 градусов. На территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей температура воздуха опустится до +11 градусов.

Дожди ожидаются в западных областях. В некоторых областях ожидается даже мокрый снег. Синоптик предупреждает о том, что в Украину идет похолодание.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: ventusky

Погода 14 марта

В Украине 14 марта будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на территории северных областей ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°; на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 17-22° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 14 марта в Украине будет достаточно теплым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: meteoprog

Погода 14 марта в Киеве

В Киеве 14 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 8-10° тепла; днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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