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Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2025, 05:30
526
Украина находится под атакой мощной магнитной бури и это может повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине усилилась магнитная буря. Она продолжает сильно затягиваться. Об этом сообщает meteoagent.

8 марта магнитная буря вновь выросла и стала почти 8-балльной. 10 марта ее мощность упала до 5-ти баллов. Ожидалось, что она пойдет на спад, но буря вновь начала усиливаться.

видео дня

Уже 11 марта мощность бури остановилась на уровне 6-ти баллов, а 12 марта - почти 8-ми баллов. 13 марта буря стала 6-балльной. Ожидается, что 14-15 марта включительно она снизится до 4-х баллов, после чего еще два дня будет 3-балльной.

магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 21 вспышка класса С. Сообщается, что 14 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы влияния магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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