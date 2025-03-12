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Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2025, 19:41
2858
Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.
Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 13 марта
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • Где ожидаются сильные порывы ветра и дожди с грозами

Погода в Украине 13 марта будет ветреной, дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

видео дня

В Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди с грозами. В большинстве областей будут сильные порывы ветра - до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13 марта в Украине возможны грозы. Такие осадки возможны в западных, центральных и северных областях. Также ожидаются сильные порывы ветра, спокойнее будет на крайнем востоке. Температура воздуха в течение дня повысится до +22 градусов.

Начиная с 15-16 марта Украину будет накрывать холодная погода. На территорию южных и восточных областей похолодание придет 16-17 марта.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: ventusky

Погода 13 марта

В Украине 13 марта будет переменная облачность. Во многих областях ожидаются дожди, а в западных областях - дожди с грозами. Ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на юге страны до 22°, в Карпатах 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 13 марта в Украине будет достаточно теплым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +6...+15 градусов.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: meteoprog

Погода 13 марта в Киеве

В Киеве 13 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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