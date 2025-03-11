Украину накрывают дожди и сильный ветер: где объявили штормовое предупреждение

Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 марта

Где температура воздуха опустится до +20 градусов

Где ожидаются сильные порывы ветра и дожди

Погода в Украине 12 марта будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 марта в западных, северных и Винницкой областях пройдут дожди. На юге и востоке ожидается сильный ветер. На территории северных областей ожидается похолодание. На Сумщине и Черниговщине температура воздуха опустится до +9...+12 градусов. Однако на юге температура воздуха повысится до +20 градусов.

В субботу прогнозируется похолодание в западных областях. В воскресенье стужа накроет значительную часть страны. Температура воздуха упадет до +4...+10 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: ventusky

Погода 12 марта

В Украине 12 марта будет переменная облачность. В большинстве областей ожидается дождь. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на побережье морей 9-14°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 12 марта в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +7...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Погода 12 марта в Киеве

В Киеве 12 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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