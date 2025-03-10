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"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

Виталий Кирсанов
10 марта 2025, 15:40обновлено 10 марта, 16:18
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Уже завтра дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой области.
погода
Синоптик назвала точные даты непогоды в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6...+12°С, далее до +2...+7°С. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17-го марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания", - отмечает синоптик.

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Во вторник, 11 марта, в Украине сохранится теплая погода с дневной температурой воздуха +14...+20°С.

Дожди пройдут на Закарпатье, в Карпатах и местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей.

В большинстве областей Украины - без осадков. Ветер до 15-20 м/сек.

В Киеве 11 марта ожидается максимальная температура воздуха +17...+19°С. Осадки маловероятны. Ветер порывистый, юго-западного направления.

В большинстве регионов ожидается облачная погода. Дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой области.

Днем в большинстве регионов будет +17,+18°С, в зависимости от региона. На Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях, максимально температура поднимется лишь до +14°С.

По словам Диденко, похолодание в столице начнется в субботу, еще и с дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 11 марта, температура ночью опустится до +6°…+4°, а днем будет +17°…+19°. Переменная облачность.

Погода в Украине 11 марта
Погода в Украине 11 марта / Фото: meteoprog

В среду, 12 марта, температура ночью опустится до +9°…+7°, а днем будет +17°…+19°. Хмарно з проясненнями. Небольшой дождь.

Погода в Украине 12 марта
Погода в Украине 12 марта / Фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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