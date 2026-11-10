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Ложка воды на каждое яйцо: трюк, чтобы яичница-болтунья была пышной, как облачко

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 12:08
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Жидкость превращается в пар, поднимает белки и не дает массе стать "резиновой".
Яичница-больтунья
Раскрыт кулинарный трюк для пышной яичницы-болтуньи / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Сколько воды добавить на одно яйцо
  • Почему молоко портит текстуру яичницы
  • Пять правил идеальной яичницы от кулинаров

Чтобы яичница получилась пышной и кремовой, как облачко, на каждое яйцо достаточно добавить одну столовую ложку воды вместо молока или сливок. Вода во время жарки превращается в пар, который поднимает белки, а сама масса схватывается медленнее и не становится сухой. Этот прием хорошо сочетается с правильным взбиванием яиц, от которого тоже зависит пышность блюда.

Как пишет WP Kobieta, многие привыкли добавлять в яйца масло, молоко или сливки, поэтому вода может показаться странным выбором. Однако именно она помогает блюду увеличиться в объеме и приобрести нежную консистенцию.

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Пар заполняет массу микроскопическими кармашками, а белки схватываются мягче. Благодаря этому яичница не схватывается мгновенно и не становится плотной или неприятно резиновой.

Почему не стоит добавлять молоко в яичницу

Добавление молока часто приводит к тому, что яичница пускает воду, а сливки делают её тяжёлой. Вода лишена обоих недостатков и позволяет почувствовать чистый вкус яиц без лишнего жира.

Как приготовить пышную яичницу - пошаговый рецепт

Кулинары советуют придерживаться пяти правил:

  1. Пропорция - ровно 1 столовая ложка воды на 1 яйцо.
  2. Воздух - разбейте яйца в миске, долейте воду, посолите, поперчите и тщательно взбейте вилкой или венчиком.
  3. Минимальный огонь - при медленном жарке вода не испаряется сразу, и масса успевает подняться.
  4. Осторожное перемешивание - силиконовой лопаткой медленно перемещайте схватившуюся массу от краев к центру.
  5. Своевременно снимите - уберите сковороду с огня, пока яйца ещё слегка влажные, ведь остаточное тепло само доведет блюдо до готовности.

В заключение яичницу можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подать со свежими овощами и хрустящим ломтиком хлеба.

Как сварить яйца, чтобы их было легко чистить
Как сварить яйца, чтобы их было легко чистить / Инфографика: Главред

Действительно ли вода делает яичницу более пышной?

Исполнительный шеф-повар отеля The Junto в Колумбусе (штат Огайо, США) Дональд Петито-младший в комментарии AOL подтверждает, что жидкость в яйцах действует именно благодаря пару.

"Дополнительная влага делает готовую яичницу более мягкой, так как во время приготовления образует пар", - пояснил шеф-повар.

Он также подчеркнул, что пар не только придает блюду объем, но и сохраняет его сочность.

"Эта жидкость образует пар во время приготовления, что помогает яйцам подняться и остаться сочными", - отметил Петито.

Как сообщал Главред, против добавления молока в яичницу выступает и британский шеф-повар Гордон Рамзи. По его словам, чтобы яичница получилась вкуснее, достаточно заменить всего один ингредиент. Молоко состоит преимущественно из воды, которая во время приготовления отделяется от белков.

Другие кулинары считают, что вкус блюда кардинально меняет сливочное масло. Именно этот продукт делает идеальную яичницу более ароматной. Края белка на масле становятся румяными.

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О ресурсе: Kobieta.wp.pl

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