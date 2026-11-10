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"Лица установлены": жена Буданова рассказала о виновных в своем отравлении

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 10:46обновлено 10 ноября, 11:29
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Советница мэра Киева призналась, что до сих пор не до конца оправилась после отравления тяжелыми металлами в 2023 году.
'Лица установлены': жена Буданова рассказала о виновных в своем отравлении
"Лица установлены" - что жена Буданова рассказала о виновных в своем отравлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Elle

Главное из заявления:

  • Причастных к отравлению установили, против них ведутся действия
  • Последствия отравления до сих пор дают о себе знать
  • На ноги Буданову поставили украинские врачи

Марианна Буданова, жена главы Офиса президента Кирилла Буданова, заявила, что лица, причастные к ее отравлению в 2023 году, установлены. В отношении них в правовом поле уже происходят действия, однако подробности она раскрывать не стала.

Об этом советница мэра Киева Марианна Буданова рассказала в интервью Радио Люкс на YouTube.

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Отвечая на вопрос, нашли ли виновных и понесли ли они наказание, Буданова сослалась на тайну расследования.

"Этот вопрос я обойду, потому что им занимаются соответствующие компетентные органы и непосредственно я не могу раскрывать эту тайну. Но информация, которая мне известна, - да, лица установлены, и в отношении них в правовом поле уже происходят действия", - сообщила Буданова.

Что известно о ГУР МО
Что известно о ГУР МО / Инфографика: Главред

Как Буданова чувствует себя после отравления?

Журналистка также спросила, удалось ли Будановой оправиться после отравления и не стало ли ей страшнее за свою жизнь. По словам жены главы ОП, в их семье страх воспринимают иначе.

"Так как мы семья офицеров, а я хочу вам сказать, что чувство страха у нас деформировано. На самом деле не стоит брать с нас пример, потому что это уникальные, скажем так, эмоции, которые я не желаю пережить никому. Что касается вопроса, оправилась ли я до сих пор, - не буду вдаваться в подробности, но нюансы есть", - отметила Буданова.

Восстановиться после отравления тяжелыми металлами ей помогли украинские врачи, подчеркнула она.

"Наши специалисты вылечили меня и поставили на ноги. И я им безмерно благодарна. И до сих пор мы с ними тесно идем по этой жизни", - призналась Буданова.

Что известно об отравлении Марианны Будановой?

О том, что Марианну Буданову госпитализировали с отравлением, в ноябре 2023 года сообщило издание Бабель. По информации разведки, вещества, обнаруженные в ее организме, "не используются в быту и военном деле".

Источники Украинской правды в силовом блоке тогда заявили, что симптомы отравления обнаружили и у нескольких сотрудников ГУР. По их данным, Буданову, "скорее всего, отравили через еду".

Марианна Буданова с июня 2021 года является советницей мэра Киева Виталия Кличко и преподает на кафедре юридической психологии Национальной академии внутренних дел. В сентябре 2025 года она защитила диссертацию и получила степень доктора философии по психологии.

Отравление Марианны Будановой - новости

Как сообщал Главред, в апреле 2025 года американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Буданова тайно летала в США на лечение последствий отравления. Она ссылалась на неназванные источники. Официального подтверждения этой информации не было.

В ноябре 2023 года в ГУР подтвердили, что жена Буданова проходит лечение. Спикер разведки Андрей Юсов рассказал, кто расследует дело об отравлении. По его словам, расследованием занималась служба собственной безопасности ГУР.

В Офисе президента тогда допускали причастность страны-агрессора. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал версию отравления, указав на сеть российских спецслужб. По данным источников в ГУР, в организме Будановой обнаружили мышьяк и ртуть.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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