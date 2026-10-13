"Харизматичный военный лидер" с перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

https://glavred.info/ukraine/harizmatichnyy-voennyy-lider-s-perspektivami-chto-pishet-al-jazeera-o-kirille-budanove-10803983.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов / Фото: УНИАН

Международное издание Al Jazeera проанализировало военную карьеру, достижения и политические перспективы Кирилла Буданова, назвав его одним из возможных претендентов на пост президента Украины. Об этом сообщают "Украинские новости".

В публикации журналисты упомянули об участии Буданова в специальных операциях, в том числе в оккупированном Крыму. Отдельный акцент авторы сделали на результативности ГУР под его руководством.

видео дня

В частности, речь идет об операциях с использованием морских беспилотников против Черноморского флота РФ, после которых российские корабли были вынуждены покинуть оккупированный Крым.

По данным социологической группы "Рейтинг", на которые ссылаются журналисты, Буданову доверяют 53% украинцев. Поэтому Al Jazeera рассматривает Буданова в числе возможных претендентов на президентский пост в контексте дискуссий о проведении выборов в Украине.

Напомним, ранее американское издание Newsweek также опубликовало материал о возможных преемниках Владимира Зеленского на посту президента Украины. В список из четырех потенциальных претендентов вошли Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Михаил Федоров и Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред