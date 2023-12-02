Кто причастен к отравлению жены Буданова: у Зеленского назвали версию

На территории Украины действует большая сеть российских спецслужб, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк рассказал, кто причастен к отравлению Марианны Будановой / Коллаж: Главред, фото: скриншот

К отравлению жены руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны причастна Россия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на территории Украины действует большая сеть российских спецслужб.

"Будем объективными с точки зрения того, что Россия, к сожалению, 30 лет имела "открытую дверь" с Украиной. Активно отрабатывала не только информационное, политическое или культурное пространство в Украине, а также формировала те или иные агентские сети", — сказал Подоляк в интервью 24 каналу.

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Он добавил, что СБУ периодически находит и арестовывает агентов страны-агрессора РФ на территории Украины.

"Определенный ряд агентов с большой глубиной легендирования все еще находится на территории Украины. Имеют ли они доступ к чему-то, могут ли они какие-то эксцессы совершать? Да, могут. Поэтому должны понимать: война идет везде, даже в Киеве. Все ли находятся в зоне риска? Да. Нужно ли быть осторожным? Безусловно. Нужно ли об этом говорить? Да, потому что это справедливая информация, чтобы мы чувствовали, что война никуда не исчезла", - подчеркнул политик.

По словам Подоляка, РФ хочет посеять панические настроения в Украине.

"Россия хочет получить здесь максимальное увеличение панических настроений, потому что это будет дополнительной нагрузкой. Будет увеличиваться процент разочарованных людей, которые еще и напуганы. Психологическая тактика России ясна. Наша с вами тактика – понимать, что мы находимся в состоянии войны", — резюмировал советник главы ОП.

Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, что в ее организме нашли мышьяк и ртуть.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что сейчас Марианна Буданова проходит курс лечения. Состояние жены Кирилла Буданова удовлетворительное - скоро ее должны выписать, ведь курс лечения подходит к концу.

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приниматься решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Экс-глава украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.

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