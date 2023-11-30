Кто стоит за отравлением жены Буданова: Кондратюк рассказал детали

Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства, кто стоит за отравлением Марианны Будановой.

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Кто отравил Марианну Буданову / коллаж: Главред, фото: elle.ua, скриншот: видео

Экс-глава украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.

"Признаки таких компонентов, как мышьяк и ртуть, уже неоднократно фиксировались западными спецслужбами во время других случаев отравления, за которыми стояло ГРУ", - отметил Кондратюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Украинские правоохранители расценивают отравление Марианны Будановой как покушение на убийство. Следствие продолжается.

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Покушение на убийство Марианны Будановой

Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Представитель ГУР Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.

Стало известно, что жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, какие вещества нашли в ее организме. Сейчас Буданова проходит курс лечения.

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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