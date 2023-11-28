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Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены начальника ГУР

Алексей Тесля
28 ноября 2023, 19:55
Отравление тяжелыми металлами может протекать неделями и месяцами, предупредил Владимир Саркисян.
Буданов
Что известно об отравлении жены начальника ГУР / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот

Химик-токсиколог Владимир Саркисян прокомментировал информацию об отравлении жены начальника Главного управления разведки Минобороны Марианны Будановой.

Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, зачастую такого рода отравление происходит через еду или воду, а значит яд должен содержать растворимые соединения и не иметь запаха и вкуса, чтобы не быть замеченным.

"Это достаточно ограниченное количество соединений, которые могут использоваться для отравления, и далеко не все металлы вызывают так сказать "криминалистический интерес". Среди них: свинец, ртуть, марганец, хром, никель, цинк, талий, висмут и может быть металлоид арсен (мышьяк)", — говорит эксперт.

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При этом он отметил, что все стабильные соединения из таблицы Менделеева присущи в повседневной жизни человека и напомнил, от чего зависит скорость отравления.

"Важно количество введенного яда и способность организма расщеплять и переваривать вещества. Плюсом ко всему важно и то, какие яды попадали с пищей до этого. На данный момент, мы не знаем были ли другие яды в организме и когда именно произошло отравление", — сказал эксперт.

Отравление тяжелыми металлами: что важно знать

Специалист говорит, что отравление тяжелыми металлами может протекать неделями, а то и месяцами — от этого так же зависит способность организма. Поэтому нельзя исключать вероятность что Марианну Буданову могли отравить задолго до первых симптомов. Более того, конкретной информации о тяжести протекания отравления неизвестно.

Саркисян также добавил, что при своевременном курсе детоксикации и лечении, можно избежать тяжелых последствий отравления тяжелыми металлами. И если через пару недель появится сообщение о том, что супруга Буданова вернулась к нормальной жизни — ничего удивительного в этом не будет.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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ГУР отравление Кирилл Буданов
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