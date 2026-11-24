Вес плода и упругость кожуры скажут о мандарине больше, чем яркий цвет или цена.

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Как выбирать мандарины в магазине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему более тяжёлый мандарин обычно сочнее

Можно ли сделать кислые мандарины слаще

С наступлением холодов спрос на мандарины в супермаркетах ежегодно растет. Эти фрукты ценятся за сладкий вкус и витамин С, но неправильно выбранный плод может оказаться сухим или кислым.

Главред решил разобраться, как правильно выбирать мандарины.

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На что обращать внимание при выборе мандаринов

Если сравнивать два мандарина одинакового размера, более тяжелый обычно оказывается сочнее. Яркий цвет или привлекательный вид плода о качестве не говорят, а вот вес и упругость помогают не принести домой сухие и невкусные цитрусовые, пишет Blick.

Проверить плод можно прямо у прилавка: достаточно взять в руки два похожих по размеру фрукта. Более тяжелый, как правило, - лучший выбор, поскольку это может свидетельствовать о большем содержании сока. Мандарин, который кажется чрезвычайно легким для своего размера, может оказаться сухим.

Поэтому крупный плод не всегда является лучшим выбором: меньший, но более плотный мандарин часто содержит больше сока, чем тот, который выглядит эффектнее на полке. В то же время сладость таким способом определить невозможно, ведь даже сочный фрукт может оказаться кислым.

Какой должна быть кожура мандаринов

Второй этап - осмотр кожуры. Она должна быть целой, без плесени, влажных пятен или повреждений. Если слегка нажать пальцами, качественный мандарин остаётся твёрдым, но немного прогибается.

Слишком мягкие участки, вытекание сока или неприятный запах означают, что такой плод лучше не брать. Стоит также осмотреть соседние фрукты в упаковке, особенно если мандарины продаются в сетке.

Дозреют ли дома кислые мандарины

Положить неудачную покупку на подоконник, чтобы она дозрела, не поможет. Цитрусовые почти не вырабатывают дополнительный сахар после сбора урожая. Однако такие мандарины всё равно прекрасно подойдут для фруктового салата, торта или в качестве добавки к соусу.

Как выбрать качественные и сладкие мандарины – видео:

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