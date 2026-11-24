В Киеве в течение нескольких ближайших дней могут принять решение об открытии движения частного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег.

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В Киеве готовятся открыть еще одно направление движения по Южному мосту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко

Частные авто могут пустить по Южному мосту на левый берег

Автобусы на Северном мосту стали ездить в 2-3 раза быстрее

Метро по Южному мосту не запустят до Нового года

Киевская власть рассматривает возможность пустить частные автомобили по Южному мосту с правого на левый берег. Решение могут принять уже 24-25 ноября, но поезда зеленой ветки метро по этому мосту до Нового года, скорее всего, не поедут. Удар российской оккупационной армии пришелся на конструкции, по которым проходят пути метрополитена.

Главред выяснил, что изменится для водителей на мостах Киева.

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Когда откроют движение по Южному мосту с правого на левый берег

Первой обсуждают переправу, которая сейчас работает только наполовину. Временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев рассказал в телеэфире, что город допускает возобновление проезда частного транспорта по Южному мосту с правого берега на левый. С левого берега на правый машины уже ездят. В обратную сторону пока пропускают только автобусы и троллейбусы.

По словам Ткачева, частные автомобили могут вернуться на этот маршрут в ближайшие дни. Изменения в организации движения рассматривают на 24-25 ноября. До этого инженеры должны проверить, как сооружение выдерживает нынешний поток, и просчитать, к чему приведет рост нагрузки.

На Северном мосту ограничения тоже остаются. Как сообщили в КМВА, туда пускают только общественный и специальный транспорт: машины экстренных служб и коммунальных предприятий, которые устраняют последствия российских обстрелов. На остальных мостах столицы транспорт ездит без ограничений.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Насколько быстрее стал общественный транспорт на Северном мосту

Закрытие Северного моста для частных машин дало неожиданный эффект для пассажиров. Общественная организация "Пассажиры Киева" подсчитала, что после того, как полосы на переправе отдали только автобусам и троллейбусам, общественный транспорт между берегами стал ездить в два-три раза быстрее.

Активисты сравнили маршруты с Троещины до станции метро "Почайна" с периодом, когда по мосту ездили и частные авто, в том числе по полосам для общественного транспорта. По данным организации, одна из пассажирок доехала за 15 минут вместо примерно часа.

В Пассажирах Киева считают, что автобусы и троллейбусы смогут работать эффективнее, если отделить их полосы физически, а не только разметкой.

Фото: t.me/kyivpassengers

Когда возобновят движение метро по Южному мосту

На Южном мосту ремонтируют не только проезжую часть, но и путь метро, и здесь сроки сдвигаются. Глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов в эфире программы "Киевское время" признал, что запустить поезда зеленой ветки до Нового года, скорее всего, не успеют. По его словам, с инженерной точки зрения работы несложные, однако на них все равно нужно время.

Чиновник объяснил задержку тем, где именно оказались повреждения. Баллистические ракеты разрушили пролеты, по которым проходит линия метрополитена.

"Я не могу здесь сказать, когда должен был бы быть запуск. Вы видели, куда именно прилетело. А прилетели как раз на места прохождения метрополитена", - сказал Ковтунов.

Сейчас специалисты разбирают разрушенные конструкции. Препятствий, которые сделали бы ремонт невозможным, нет. Дату возобновления движения в РГА не называют: там говорят, что важнее качественно восстановить мост, чем успеть к символической дате.

Удары по мостам Киева - последние новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 16 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Тогда мэр города Виталий Кличко сообщил, что под ударом оказались два моста через Днепр. Предупреждение о баллистической угрозе объявили Воздушные силы ВСУ.

Утром 17 ноября столицу атаковали снова, взрывы в городе прогремели около 05:40. После ночного удара по Киеву без тепла остались 317 домов Дарницкого района, а зеленая линия метро курсирует только между Сырцем и Выдубичами. Общественный транспорт между берегами перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты.

Ранее советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал, что альтернативные переправы не смогут полностью заменить мосты. По его словам, паромные и понтонные переправы могут быть лишь аварийным решением для важных грузов. Понтоны, как отметил Бескрестнов, уязвимы даже перед одним "шахедом".

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