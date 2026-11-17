На Троещине наблюдаются перебои с водоснабжением, а Северный и Южный мосты перекрыты для движения.

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В результате атаки пострадали два моста в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Без тепла остались 317 домов Дарницкого района

Метро курсирует только между Сырцом и Выдубичами

На Троещине снизилось давление воды

После ночной баллистической атаки на Киев 17 ноября без отопления остаются 317 домов Дарницкого района, а "зеленая" линия метро работает лишь частично. Поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи", движение между "Осокорками" и "Красным хутором" приостановлено. На Троещине из-за удара российской оккупационной армии возникли перебои с водой.

О повреждении теплосети сообщил председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов в Telegram. По его словам, тепловая сеть пострадала из-за повреждения Южного моста.

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Чиновник уточнил, что коммунальные службы уже приступили к ремонту.

"В результате вражеского обстрела и повреждения Южного моста пострадала и тепловая сеть. В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района. Соответствующие службы уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи тепла в дома", - написал Ковтунов.

Что повреждено в Киеве после атаки

В Киевской городской государственной администрации в Telegram сообщили о повреждениях инфраструктуры и пожарах в четырех районах столицы. В результате атаки были повреждены системы критической инфраструктуры, поэтому в некоторых районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Голосеевский район - поврежден Южный мост, движение по нему перекрыто.

Деснянский район - поврежден Северный мост, движение перекрыто в обоих направлениях; из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.

Днепровский район - по предварительным данным, из-за падения обломков загорелись складские помещения.

Оболонский район - зафиксированы два пожара, в том числе в складских помещениях.

В КГГА подчеркнули, что масштаб повреждений и данные о возможных пострадавших уточняются. На местах работают все необходимые городские службы.

Как работает метро и где нет воды

В Киевском метрополитене в Telegram подтвердили, что движение на "зеленой" линии возобновлено только на подземном участке.

"Пока без изменений: движение поездов метро на „зеленой" линии между станциями „Осокорки" - „Красный хутор" временно приостановлено. В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями „Сырец" - „Выдубичи"", - говорится в сообщении от 07:28.

О перебоях с водоснабжением на Троещине сообщили в "Киевводоканале" в Telegram. Проблемы возникли именно в результате вражеской атаки.

"В частности, на верхних этажах многоэтажных домов возможно снижение давления в водопроводной сети или временное отсутствие водоснабжения", - предупредили в "Киевводоканале".

Специалисты коммунального предприятия работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением подачи воды.

Какова ситуация на мостах

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повреждены два моста в результате баллистической атаки врага.

"Сейчас на Северном мосту специалисты обследуют сооружение. Определяют степень повреждений, и только после выводов мы поймем, когда сможем открыть движение транспорта и на Южном мосту. Определяют масштаб повреждений и те работы, которые необходимо провести. Движение по сооружениям сейчас закрыто, информацию будем оперативно обновлять. Сейчас коммунальные службы работают", - отметил он.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

РФ нанесла баллистический удар по Киеву

Как писал Главред, страна-агрессор Россия утром во вторник, 17 ноября, атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице вновь прогремела серия мощных взрывов. В результате удара повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения.

В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Почему Южный мост стал мишенью для атак

Южный мост атакуют не впервые: в начале октября по нему несколько раз попадали российские дроны. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" объяснил, что при нынешней частоте ударов по столице защиту таких объектов просто не успевают усилить.

"При такой частоте ударов по столице времени критически мало для нормального реагирования, налаживания усиленной противовоздушной обороны этих объектов. Не буду разводить "издевательства" по поводу баллистики, но, очевидно, подобные цели являются приоритетными для атак дронов", - отметил офицер.

В то же время военный упрекнул ответственные структуры в том, что они реагируют на угрозы с опозданием и не планируют защиту заранее.

"Просто в очередной раз начнут думать о проблеме, когда она даст о себе знать, вместо того, чтобы просчитывать всё заранее", - написал "Алекс".

Южный мост - новости

Как сообщал Главред, удары по Южному мосту в начале октября фактически разделили столицу пополам. После атак дронов левый берег Киева оказался в ловушке, ведь движение ограничили сразу на нескольких переправах. Южный мост тогда полностью закрыли для транспорта.

27 октября оккупанты нанесли по мосту удар баллистическим оружием. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о состоянии моста и заявил, что поврежденное полотно можно восстановить. Движение по сооружению после удара ограничили.

Техническое обследование моста провели специалисты Национального института развития инфраструктуры. С 30 октября в Киеве возобновили движение по Южному мосту с левого на правый берег. Проезд разрешили только по одной полосе и автомобилям массой до 10 тонн.

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