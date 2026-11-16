Что известно:
- 17 ноября в Украине будут действовать графики отключений
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Для населения предусмотрены почасовые отключения от 1 до 3 очередей
Во вторник, 17 ноября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Отключения будут действовать в течение суток.
Как сообщили в"Укрэнерго", для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.
"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.
Актуальные графики отключений по конкретным адресам необходимо проверять на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).
Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой
Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.
"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.
В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломить украинскую энергосистему этой зимой.
"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.
"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.
Отключения света - последние новости
Главред писал, что российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате последних ударов на востоке страны произошли масштабные отключения электроэнергии, самая сложная ситуация наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.
Напомним, 15 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовленной к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев.
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