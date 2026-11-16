Ограничения в электроснабжении затронут как бытовых, так и промышленных потребителей.

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Отключение света 17 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

17 ноября в Украине будут действовать графики отключений

Ограничения будут действовать в течение суток

Для населения предусмотрены почасовые отключения от 1 до 3 очередей

Во вторник, 17 ноября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Отключения будут действовать в течение суток.

Как сообщили в"Укрэнерго", для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

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"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений по конкретным адресам необходимо проверять на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломить украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Главред писал, что российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате последних ударов на востоке страны произошли масштабные отключения электроэнергии, самая сложная ситуация наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

Напомним, 15 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовленной к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев.

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