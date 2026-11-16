Последний официальный матч 37-летняя теннисистка провела два года назад, а лучшим ее результатом на мэйджорах остался четвертьфинал US Open.

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Экс-первая ракетка Украины объявила о завершении карьеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesiatsurenko

Главное из заявления

Цуренко объявила о завершении профессиональной карьеры

Последний матч теннисистка провела в ноябре 2024 года

Спортсменка признала, что не реализовала детских мечтаний

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила о завершении профессиональной карьеры. Бывшая 23-я ракетка мира, на счету которой четыре титула WTA, призналась, что последние годы в туре изменили ее отношение к теннису.

Об этом сообщила теннисистка Леся Цуренко в Instagram.

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Почему Цуренко завершила карьеру

По словам 37-летней спортсменки, в последние годы профессиональных выступлений она даже начала сомневаться в своей любви к теннису. Со временем и после работы над собой Цуренко смогла переосмыслить пройденный путь и почувствовать благодарность за опыт, счастливые моменты и людей, которых встретила за карьеру.

Вместе с тем теннисистка откровенно признала, что не все в ее карьере сложилось так, как она мечтала.

"Я не осуществила своих детских мечтаний и не реализовала всего, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а ментально я не всегда могла справиться с вызовами, которые передо мной стояли. И, пожалуй, мне еще нужно время, чтобы принять то, что не все сложилось так, как когда-то представляла себе маленькая я", - написала Цуренко.

Главным выводом для себя украинка назвала понимание того, что ее жизнь не ограничивается профессиональным спортом.

"Но самое главное, что сейчас я знаю: жизнь без тенниса возможна. Она существует, и я могу попытаться реализовать себя в других сферах", - отметила она.

Чего добилась Цуренко в теннисе

За профессиональную карьеру Цуренко выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. Наивысшей позиции в мировом рейтинге - 23-го места - она достигла в феврале 2019 года.

Лучшим результатом украинки на турнирах Grand Slam стал выход в четвертьфинал US Open в 2018 году. Также она доходила до четвертого круга Уимблдона и Ролан Гаррос. Кроме того, Цуренко 16 раз представляла Украину в Кубке Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации.

Когда Цуренко провела последний матч

Последние официальные матчи теннисистка провела в ноябре 2024 года. После этого она восстанавливалась после травмы и в профессиональные турниры не возвращалась.

В этот период Цуренко также судилась с WTA. Как писал Главком, теннисистка требовала компенсации морального вреда, в частности из-за отношения организации к спортсменкам из страны-агрессора россии и Беларуси после начала полномасштабного вторжения. В марте 2026 года окружной суд Манхэттена этот иск отклонил.

Леся Цуренко - новости

Как сообщал Главред, Леся Цуренко долгое время оставалась одной из сильнейших теннисисток Украины. В марте 2018 года украинка выиграла турнир WTA в Мексике и пополнила коллекцию трофеев. Всего в одиночном разряде на ее счету четыре титула WTA.

Удачно Цуренко выступала и на турнирах Grand Slam. В 2019 году она вышла в третий круг Ролан Гаррос в Париже. Лучшим ее результатом на мэйджорах остался четвертьфинал US Open в 2018 году.

Сейчас лидерами украинского женского тенниса остаются другие спортсменки. В мае 2026 года Марта Костюк триумфировала на турнире WTA, обыграв "нейтральную" россиянку. Теннисистки из россии и Беларуси выступают в туре WTA без флагов своих стран.

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