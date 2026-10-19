Теннисистка Свитолина приняла тяжелое решение: о чем она сообщила

Элина Свитолина сообщила о том, что приняла решение о разводе со своим супругом.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис были в браке долгое время / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Кратко:

О чем сообщила Элина Свитолина

О каком важном решении она рассказала

Популярная украинская спортсменка, теннисистка Элина Свитолина приняла тяжелое решение в отношении своего супруга, теннисиста Гаэля Монфиса.

На своей странице в Instagram, она сообщила, что пара приняла решение расстаться.

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"Это самое сложное, чем мне когда-либо приходилось делиться. Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, что война сделала со мной изнутри. В прошлом году я рассказывала вам, что мне нужно взять паузу в спортивной карьере, потому что мое эмоциональное состояние было нестабильным. Сегодня я хочу быть более откровенной. Вы не видели моих бессонных ночей, сомнений и того, как я постепенно теряла саму себя", - говорит спортсменка.

По ее словам, ее супруга Гаэль видел всё это. "Он ни на минуту не отпускал мою руку. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая все свои силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри, и даже самая сильная любовь другого человека не поможет их выиграть", - добавляет Свитолина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис воспитывают дочь / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Как рассказывает спортсменка, со временем она поняла, что ей нужно найти путь обратно к себе - и сделать это, будучи в браке, невозможно. "Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне доводилось говорить человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня. Он отнесся к моим потребностям с такой силой и благородством, которые я никогда не забуду", - говорит теннисистка.

Элина Свитолина о разводе / Скриншот

По ее словам, Гаэль был рядом и в моменты величайшей радости, и в самые темные времена, а она любила его всем сердцем. "Вместе мы построили прекрасную жизнь, и судьба подарила нам самое ценное - нашу дочь Скай. Скай всегда будет для нас на первом месте. Наш брак подходит к концу, но наша семья - нет. Мы навсегда останемся ее родителями и будем идти рядом с ней на каждом этапе ее жизни", - делится с подписчиками Элина.

Элина Свитолина поделилась личным / Фото Instagram/elisvitolina

Она также говорит, что в том, что случилось нет виноватых. Есть лишь два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая теперь меняет свой формат.

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О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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