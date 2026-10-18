Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

Вэла Чмерковского сняли с участия в популярном танцевальном шоу.

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Вэла Чмерковского отстранили от участия в шоу / Коллаж Главред, фото Instagram/valentin

Кратко:

Что сделал Вэй Чмерковский

Почему история получила такой резонанс

Брат популярного танцора и первого украинского "Холостяка" Макса Чмерковского Вэл Чмерковский отстранен от шоу "Танцы со звездами" после скандального высказывания.

Как пишет Page Six, американский танцор украинского происхождения Вэл Чмерковский пропустит ближайший выпуск шоу "Танцы со звездами" (Dancing With the Stars). Продюсеры приняли решение отстранить артиста на неделю после его неоднозначного комментария в адрес судьи Кэрри Энн Инабы. Поводом для конфликта стала критика, которой она подвергла выступление супруги танцора Дженны Джонсон.

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Вэл Чмерковский с партнершей / Фото Instagram/valentin

Инцидент произошел после очередного выпуска проекта, где Джонсон выступала в паре с актером Гарри Шамом-младшим. Судья обратила внимание на нарушение правил во время самбы: по ее мнению, в танце присутствовал запрещенный подъем. Кроме того, Инаба посоветовала актеру добавить в номер больше содержательных элементов. По сообщениям СМИ, критика настолько расстроила Джонсон, что за кулисами она не смогла сдержать слез.

Чмерковский решил публично поддержать жену. В удаленной впоследствии публикации в TikTok он написал, что зрители едва не увидели появление "Свежего принца" в танцевальном зале. Фраза отсылала к громкому инциденту на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году, когда Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока после шутки о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит.

Вэл Чмерковский с партнершей / Фото Instagram/valentin

В другом комментарии танцор призвал проявлять больше уважения к его жене и резко высказался о поведении судьи. Эти слова вызвали негативную реакцию пользователей соцсетей. Сама Инаба также обратила внимание на ситуацию и отреагировала на публикацию в Instagram.

В ответ на разгоревшийся скандал руководство проекта BBC Studios, отвечающее за производство шоу, объявило о временном отстранении Чмерковского. Представители компании подчеркнули, что благополучие участников и сотрудников программы остается безусловным приоритетом, а публикация танцора не соответствует стандартам и ценностям проекта.

Сам артист признал, что допустил ошибку. В заявлении, опубликованном 17 октября, он объяснил свой поступок желанием защитить жену, однако подчеркнул, что не подумал о том, какой смысл окружающие могут вложить в его слова.

Чмерковский также отметил, что Кэрри Энн Инаба не заслуживала оказаться в центре этой истории из-за его необдуманного решения. Танцор сообщил, что уже связался с ней лично, чтобы принести извинения, и ранее публично выразил сожаление по поводу своего комментария.

"Я не хочу отвлекать внимание от важного выпуска и работы моей партнерши Дженны Дьюэн", - дал понять артист, призвав зрителей поддержать всех участников шоу.

Из-за отстранения Чмерковского актриса Дженна Дьюэн, с которой он выступает в нынешнем сезоне, выйдет на паркет с другим профессиональным танцором - Аланом Берстеном. В выпуске, запланированном на 20 октября, пара исполнит венский вальс под песню Unchained Melody. Номер будет посвящен матери Дьюэн, Нэнси.

Таким образом, скандальный комментарий обернулся для Чмерковского пропуском одного из выпусков популярного танцевального проекта. Сам танцор заявил, что намерен извлечь урок из случившегося и внимательнее относиться к своим публикациям в социальных сетях.

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О персоне: Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает троих сыновей - Шай-Александра, Рио и Милана-Максима. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

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