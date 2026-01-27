Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

Кратко:
- Свитолина победила американку Коко Гофф со счетом 6:1, 6:2
- После поражения Гофф агрессивно разбила ракетку
Американка Коко Гофф эмоционально отреагировала на поражение от украинской теннисистки Элины Свитолиной в матче четвертьфинала Australian Open. Видео момента, когда она разбила ракетку, быстро начали распространять в соцсетях. Гофф прокомментировала свой поступок.
Что произошло на Australian Open
Американская теннисистка Коко Гофф разбила свою ракетку в подтрибунном помещении после поражения от украинской теннисистки Элины Свитолиной.
Игра длилась всего 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.
Реакция спортсменки
Позже Гофф прокомментировала свой поступок и отметила, что игроки не имеют достаточной приватности на Открытом чемпионате Австралии по теннису после того, как по телевидению показали, как она разбила ракетку.
"Я пыталась уйти туда, где не было камер. У меня есть определенные претензии к телетрансляции. Мне кажется, что некоторые моменты... Мне кажется, что их не нужно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, по моему мнению, не было камер, потому что я не очень люблю разбивать ракетки", — сказала она журналистам, цитирует ABC.
По ее мнению, разбить ракетку и немедленно выплеснуть эмоции — это более здоровый вариант, чем держать их в себе.
Смотрите видео, как Гофф разбивает ракетку:
Путь Свитолиной к полуфиналу — новости по теме
Напомним, Главред писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 место в рейтинге WTA) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.
Известно, что Свитолина в полуфинале Australian Open сыграет против первой ракетки мира, "нейтральной" Арины Сабаленко.
Недавно Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом. Матч Свитолина – Андреева длился 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4.
Добавим, что Элина Свитолина ранее разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина — украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
