Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

Американка разбила ракетку после матча.

Кратко:

Свитолина победила американку Коко Гофф со счетом 6:1, 6:2

После поражения Гофф агрессивно разбила ракетку

Американка Коко Гофф эмоционально отреагировала на поражение от украинской теннисистки Элины Свитолиной в матче четвертьфинала Australian Open. Видео момента, когда она разбила ракетку, быстро начали распространять в соцсетях. Гофф прокомментировала свой поступок.

Что произошло на Australian Open

Американская теннисистка Коко Гофф разбила свою ракетку в подтрибунном помещении после поражения от украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Игра длилась всего 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Реакция спортсменки

Позже Гофф прокомментировала свой поступок и отметила, что игроки не имеют достаточной приватности на Открытом чемпионате Австралии по теннису после того, как по телевидению показали, как она разбила ракетку.

"Я пыталась уйти туда, где не было камер. У меня есть определенные претензии к телетрансляции. Мне кажется, что некоторые моменты... Мне кажется, что их не нужно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, по моему мнению, не было камер, потому что я не очень люблю разбивать ракетки", — сказала она журналистам, цитирует ABC.

По ее мнению, разбить ракетку и немедленно выплеснуть эмоции — это более здоровый вариант, чем держать их в себе.

Напомним, Главред писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 место в рейтинге WTA) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.

Известно, что Свитолина в полуфинале Australian Open сыграет против первой ракетки мира, "нейтральной" Арины Сабаленко.

Недавно Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом. Матч Свитолина – Андреева длился 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4.

Добавим, что Элина Свитолина ранее разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.

