Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

Королева Камилла сообщила своей подруге о том, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри.

Королева Камилла резко высказалась в адрес Меган Маркл

Согласно сенсационной новой книге, королева Камилла в частном порядке рассказала подруге, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри на фоне вражды в королевской семье.

Как пишет издание Page Six, автор Том Боуэр утверждает, что это замечание прозвучало на фоне обострения отношений между Сассексами и остальными членами королевской семьи вскоре после их пышной свадьбы в часовне Святого Георгия в 2018 году.

За гламурной свадьбой в Виндзоре последовал медовый месяц на Средиземноморье, но за стенами дворца медовый месяц уже закончился. По словам Боуэра, чья новая книга публикуется по частям в The Times, ситуация обострилась вскоре после возвращения молодоженов в Великобританию.

Сообщается, что напряженная конфронтация между Гарри и его старшим братом принцем Уильямом вышла из-под контроля, и Маркл резко отреагировала на своего зятя во время конфликта.

"Если не возражаешь, убери палец с моего лица", — якобы ответила актриса из сериала "Форс-мажоры" Уильяму во время этой бурной перепалки, как утверждает Боуэр. Затем королева Камилла, как сообщается, высказала подруге свое непреклонное мнение: Маркл "промыла мозги" Гарри.

По словам Боуэра, ссылающегося на источники, Уильям уже предупредил своего младшего брата, что бурный роман развивается слишком быстро.

"Все произошло слишком быстро", — якобы сказал он Гарри об отношениях с Маркл. Между тем, Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, якобы разделяла те же опасения, полагая, что Гарри может быть уязвим для влияния Маркл.

Боуэр также утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские испытывали затаенную обиду из-за своего места в королевской иерархии — им суждено было навсегда остаться "запасными", а не наследниками.

По словам автора, Гарри в конце концов "стал одержим жаждой мести".

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

