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Жена Цекало появилась на инвалидной коляске: "Когда это закончится"

Кристина Трохимчук
13 июня 2026, 13:13
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Дарина Эрвин не может оправиться от травмы.
Жена Александра Цекало на инвалидной коляске
Жена Александра Цекало - Дарина Эрвин / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Дарина Эрвин

Вы узнаете:

  • Дарина Эрвин опубликовала фото на инвалидной коляске
  • Почему жена Цекало не может ходить

Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало, который молчал о нападении РФ на Украину, неожиданно появилась на инвалидной коляске. В Instagram Дарина Эрвин пожаловалась на свои проблемы.

Ранее стало известно, что Эрвин пострадала во время сеанса массажа. Модель заранее предупредила специалиста, что у нее есть межпозвоночная грыжа, но после непрофессиональных манипуляций у Дарины онемела нога, и ей экстренно потребовалась помощь медиков. Сейчас она проходит реабилитацию.

видео дня
Жена Александра Цекало на инвалидной коляске
Жена Александра Цекало на инвалидной коляске / фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Во время визита в больницу жена Цекало передвигалась на инвалидной коляске и эмоционально высказалась о своем состоянии.

"Можно ли, черт возьми, получить хотя бы примерное понимание, когда это закончится?" — в отчаянии высказалась Дарина.

Также она поблагодарила медсестер, которые занимаются ее лечением. Несмотря на то, что конца ее реабилитации пока не видно, Эрвин заметила, что именно они берут на себя самую тяжелую работу.

Дарина Эрвин в больнице
Дарина Эрвин в больнице / фото: instagram.com, Дарина Эрвин

"Лекарства помогают, но именно медсестры заставляют тебя поверить, что все будет хорошо", — считает Эрвин.

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О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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