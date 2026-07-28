Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводов

Средиземноморские растения привыкли расти на сухих, бедных почвах, поэтому избыток удобрений может пойти им только во вред.

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Как правильно ухаживать за лавандой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Лаванда привыкла расти на сухих, бедных почвах

Садоводы рекомендуют обратить внимание на мульчирование

Летние подкормки полезны далеко не всем растениям. Если большинство садовых культур в этот период активно нуждаются в дополнительном питании, то лаванда и розмарин являются исключением.

Эти средиземноморские растения привыкли расти на сухих, бедных почвах, поэтому избыток удобрений может пойти им только во вред, пишет Express.

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При внесении подкормок во второй половине лета кусты начинают активно наращивать нежные побеги вместо того, чтобы укрепляться. Такие стебли хуже переносят похолодание, чаще поражаются вредителями и становятся более уязвимыми к болезням. Кроме того, растение может сбрасывать листья и цветки.

Вместо удобрений садоводы рекомендуют обратить внимание на мульчирование гравием. В отличие от органической мульчи, которая удерживает влагу, каменная крошка помогает воде быстрее уходить вглубь почвы и не допускает переувлажнения корней.

Еще одно преимущество гравия заключается в том, что он отражает солнечные лучи и дополнительно прогревает грунт, создавая условия, максимально похожие на естественную среду обитания лаванды и розмарина.

Благодаря хорошему дренажу растения формируют более крепкую корневую систему, обильнее цветут и становятся устойчивее к грибковым заболеваниям. Многие садоводы также отмечают, что при таком способе выращивания лаванда приобретает более насыщенный аромат, а листья розмарина становятся более душистыми и яркими по вкусу.

Такой прием подходит как для растений, высаженных в открытый грунт, так и для экземпляров, выращиваемых в контейнерах.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как выращивать лаванду

В видеоролике автор рассказывает об основных правилах выращивания лаванды как на приусадебном участке, так и на больших плантациях. Она делится рекомендациями по уходу за растением, объясняет, какие условия необходимы для его активного роста, пышного цветения и сохранения декоративности.

В завершение автор желает зрителям, чтобы их лаванда хорошо приживалась, обильно цвела и долгие годы украшала сад.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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