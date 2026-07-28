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Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводов

Алексей Тесля
28 июля 2026, 19:52
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Средиземноморские растения привыкли расти на сухих, бедных почвах, поэтому избыток удобрений может пойти им только во вред.
Лаванда
Как правильно ухаживать за лавандой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Лаванда привыкла расти на сухих, бедных почвах
  • Садоводы рекомендуют обратить внимание на мульчирование

Летние подкормки полезны далеко не всем растениям. Если большинство садовых культур в этот период активно нуждаются в дополнительном питании, то лаванда и розмарин являются исключением.

Эти средиземноморские растения привыкли расти на сухих, бедных почвах, поэтому избыток удобрений может пойти им только во вред, пишет Express.

видео дня

При внесении подкормок во второй половине лета кусты начинают активно наращивать нежные побеги вместо того, чтобы укрепляться. Такие стебли хуже переносят похолодание, чаще поражаются вредителями и становятся более уязвимыми к болезням. Кроме того, растение может сбрасывать листья и цветки.

Вместо удобрений садоводы рекомендуют обратить внимание на мульчирование гравием. В отличие от органической мульчи, которая удерживает влагу, каменная крошка помогает воде быстрее уходить вглубь почвы и не допускает переувлажнения корней.

Еще одно преимущество гравия заключается в том, что он отражает солнечные лучи и дополнительно прогревает грунт, создавая условия, максимально похожие на естественную среду обитания лаванды и розмарина.

Благодаря хорошему дренажу растения формируют более крепкую корневую систему, обильнее цветут и становятся устойчивее к грибковым заболеваниям. Многие садоводы также отмечают, что при таком способе выращивания лаванда приобретает более насыщенный аромат, а листья розмарина становятся более душистыми и яркими по вкусу.

Такой прием подходит как для растений, высаженных в открытый грунт, так и для экземпляров, выращиваемых в контейнерах.

Какие цветы можно вырастить из черенков
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как выращивать лаванду

В видеоролике автор рассказывает об основных правилах выращивания лаванды как на приусадебном участке, так и на больших плантациях. Она делится рекомендациями по уходу за растением, объясняет, какие условия необходимы для его активного роста, пышного цветения и сохранения декоративности.

В завершение автор желает зрителям, чтобы их лаванда хорошо приживалась, обильно цвела и долгие годы украшала сад.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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