Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

Оккупанты захватили более 4 кв. км возле границы в районе Артельного Харьковской области.

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Враг продвинулся вблизи Артельного / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Враг продвинулся вблизи Артельного

Оккупанты расширили серую зону в Донецкой области

Российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Артельного", – говорится в сообщается. видео дня

На картах проекта видно, что оккупанты захватили в общей сложности 4,67 кв. км территории между селами Артельное и Шевяковка в направлении сел Усиновка и Ивашкино Купянского района, а сами эти четыре села оказались в зоне проникновения (серой зоне), площадь которой составила 22,24 кв. км. Таким образом, враг создал новый плацдарм наступления примерно в 5 км к северу от существующего.

Кроме того, оккупанты расширили серую зону в Донецкой области в районе села Малиновка на краматорском направлении фронта на 1,73 кв. км, и к юго-западу от оккупированного города Часов Яр на константиновском направлении фронта – на 1,71 кв. км.

На остальных участках фронта ситуация без изменений.

На прошлой неделе и площадь оккупации, и район проникновения увеличивались в среднем примерно на 1,4 кв. км в сутки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 25 июля Силы обороны Украины впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционирует как отечественный аналог американской HIMARS.

24 июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

В то же время аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

Российские оккупационные войска могут усилить наступательные попытки на Покровском направлении, задействовав для штурмовых действий легкую технику - мотоциклы и квадроциклы. Об этом сообщили представители 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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