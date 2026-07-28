Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

Жена Пескова подала иск в ЕС, однако по ней уже приняли окончательное решение.

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Навка сильно захотела в Европу / Коллаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Кратко:

Что хотела Навка

Что ей ответил ЕС

Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину подала иск против Совета Евросоюза.

Как пишут российские пропагандисты, в заявлении, опубликованном в Официальном журнале ЕС, спортсменка требует отменить введенные против нее ограничения и выплатить компенсацию на сумму свыше 2 млн евро.

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Пропагандисты сообщают, что иск поступил 26 мая 2026 года и пока находится на рассмотрении. Путинистка Навка утверждает, что Совет ЕС недостаточно обосновал ее включение в санкционный список, допустил юридические и фактические ошибки, а также не доказал связь между фигуристкой и целями ограничений.

Навка потерпела поражение / Фото Instagram/tatiana_navka

То есть Навка, являясь женой путиниста Пескова и приближенному к Путину лицу, на полном серьезе считает, что не должна быть в санкционном списке.

Кроме того, Навка заявила о нарушении права на человеческое достоинство, частную и семейную жизнь - в том числе в отношении ее детей. За материальный ущерб она потребовала почти 135 тысяч евро, еще более 1,9 млн евро - за вред репутации и другие нематериальные последствия.

Навка попала под санкции ЕС 3 июня 2022 года. Тогда Совет Евросоюза объяснил решение ее связью с Дмитрием Песковым, а также владением компаниями и имуществом, в том числе в Крыму.

Песков и Навка не смогут поехать в Европу / РИА-Новости

Впрочем, несколько часов назад стало известно о том, что Евросоюз считает все введенные им индивидуальные санкции, в том числе против супруги пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки, оправданными и обоснованными.

Об этом сообщилпресс-секретарь Еврокомиссии Ануар эль Ануни в комментарии журналистам, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

ЕС считает, что жена Пескова Навка заслужила санкции. "Краткий ответ - очень, если говорить о том, насколько мы уверены", - заявил эль Ануни, отвечая на вопрос журналиста о Навке, которая оспаривает санкции ЕС в её отношении.

Так что придется жене путиниста отдыхать на своей террористической родине - России.

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