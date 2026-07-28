РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

Олег Жданов полагает, что у российской армии уже есть необходимые ресурсы для проведения подобной операции.

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Олег Жданов предупредил об угрозе массированного удара РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важное из заявлений Жданова:

Войска РФ могут в ближайшие дни предпринять очередную масштабную атаку

Наиболее вероятным временем для такого удара является ночь на 29 июля

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские войска могут в ближайшие дни предпринять очередную масштабную ракетную атаку.

По его оценке, наиболее вероятным временем для такого удара является ночь на 29 июля. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

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"Я думаю, вероятная дата массированного обстрела - это следующая ночь или 29 июля. Надо учитывать разницу во времени. Будет встреча Зеленского и Трампа. Обычно под такие политические события Российская Федерация всегда делает такие массированные удары", - говорит Олег Жданов.

Эксперт полагает, что у российской армии уже есть необходимые ресурсы для проведения подобной операции. По его словам, количество примененных ракет может быть сопоставимо с предыдущими масштабными атаками.

"Если говорить о массированном ударе, то я думаю, что они готовы. И количество ракет может достигать и 40, как это было в предыдущие удары. Тем более что они периодически по 10 ракет отправляют по столице Украины. И по одной-две ракеты - по Одессе, Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Харькову", - отмечает Олег Жданов.

По мнению эксперта, возможная атака может иметь не только военное, но и политическое значение.

"Политические события как раз развиваются под то, чтобы Россия показала свои зубы и еще раз доказала тому же Дональду Трампу, что у них на фронте все хорошо и они побеждают. И что не нужно слушать Зеленского, а нужно смотреть на их огромные успехи", - объясняет эксперт.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине: что известно

В ночь на 28 июля в Киеве прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги, связанной с очередной атакой российских войск.

По предварительным данным, противник применил беспилотники. Во время действия сигнала воздушной тревоги жители столицы сообщили о серии взрывов.

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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