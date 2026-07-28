В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

Российские войска предприняли очередную атаку на Киев с использованием беспилотников.

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РФ атакует Киев беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

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В Киеве в ночь на 28 июля прогремели взрывы

РФ устроила атаку с использованием беспилотников

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на 28 июля после объявления воздушной тревоги из-за атаки РФ.

Российские войска предприняли очередную атаку на Киев с использованием беспилотников, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

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По сообщениям местных ресурсов, во время воздушной тревоги в столице были слышны взрывы.

По информации военных, в направлении Киева двигались реактивные дроны.

Кроме того, Киевская городская военная администрация призвала жителей немедленно пройти в укрытия после объявления воздушной тревоги.

Спустя несколько минут в городе прогремели первые взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Подробности атаки РФ

Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью, а скоре после этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что к столице с южного направления приближаются реактивные беспилотники.

До этого, по данным военных, дроны вошли в воздушное пространство Киевской области со стороны Черкасской области и двигались в направлении Ржищева и/или Обухова.

/ Инфографика: Главред

Жданов предупредил о новой угрозе: какие города в зоне риска

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия работает над увеличением дальности применения FPV-дронов, что потенциально может расширить зону угрозы далеко за пределы линии фронта.

По его словам, благодаря использованию специальных ретрансляторов такие беспилотники могут получать значительно больший радиус управления. В результате под возможным ударом в перспективе могут оказаться крупные города, включая Киев и Днепр.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - пояснил эксперт.

В то же время Жданов отметил, что для масштабного применения подобных технологий России придется решить ряд задач: обеспечить массовое производство беспилотников и подготовить необходимое количество специалистов для их управления.

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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