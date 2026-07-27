Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

Экипаж самолета выполнял фигуры высшего пилотажа на малой высоте.

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В РФ разбился военно-учебный самолет L-39 "Альбатрос" / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

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В РФ разбился учебный самолет L-39 "Альбатрос"

Самолет потерпел крушение во время выполнения фигур высшего пилотажа

L-39 "Альбатрос" - реактивный учебный самолет

В Краснодарском крае России разбился учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос". Самолет потерпел крушение во время выполнения учебного полета. Об этом сообщил автор авиационного телеграм-канала Fighterbomber, российский пропагандист Илья Туманов.

По информации из российских источников, инцидент произошел во время выполнения фигур высшего пилотажа на малой высоте. Экипаж выполнял учебное задание по отработке сложных элементов пилотажа. Во время выполнения маневров на низкой высоте самолет потерял управление и потерпел крушение.

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На данный момент официальные причины катастрофы не сообщаются. Также нет подтвержденной информации о состоянии экипажа.

Что известно о самолете L-39 "Альбатрос"

Как пишет "Милитарный", L-39 "Альбатрос" - это чехословацкий учебно-тренировочный реактивный самолет, который широко использовался для подготовки военных пилотов еще со времен Советского Союза. Воздушное судно предназначено для обучения курсантов базовым и сложным навыкам пилотирования, выполнения фигур высшего пилотажа, а также может использоваться для отработки отдельных боевых задач.

По состоянию на 2024 год в России оставалось около 90 таких самолетов. L-39 является одним из основных учебных самолетов для подготовки будущих военных летчиков в РФ.

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Российская военная авиация в последнее время несет потери. В частности, ранее в Московской области во время тренировочного полёта разбился новейший российский истребитель Су-57. По предварительным данным, инцидент произошёл в Одинцовском районе, а пилот успел катапультироваться.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявило, что самолет мог быть поражен собственной системой противовоздушной обороны России. По данным сообщества, это стало результатом комплексной операции с использованием методов HUMINT и CYBINT, в ходе которой удалось повлиять на работу расчета ПВО формирования "БАРС Москва".

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате удара были поражены семь ангаров, где находились российские самолеты Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По данным СБУ, по меньшей мере семь единиц авиационной техники были уничтожены или повреждены.

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Об источнике: Fighterbomber Fighterbomber - российский Telegram-канал, посвященный тематике военной авиации, который ведет Илья Туманов. Канал публикует информацию об авиационных событиях, работе военной авиации РФ, учебных полётах, авариях и других событиях, связанных с воздушно-космическими силами России.

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