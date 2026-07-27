Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

Читайте в материале:
- Зачем добавлять яблоко в фарш
- Как приготовить сочные домашние котлеты
Приготовление сочных и нежных котлет требует знания нескольких кулинарных хитростей. Опытные повара часто используют простой и доступный ингредиент, способный кардинально изменить качество фарша, - обычное яблоко. Главред расскажет об этом подробнее.
Зачем добавлять яблоко в фарш
Как сообщает УНИАН, натертое яблоко делает котлеты, фрикадельки и тефтели значительно мягче, пышнее и сочнее. Благодаря фруктовому соку мясо лучше удерживает влагу во время термической обработки, поэтому готовые изделия не пересыхают.
Кроме того, яблоко придает блюду легкую кисло-сладкую нотку, которая удачно уравновешивает жирность мяса. В готовых котлетах вкус самого фрукта почти не ощущается, зато он делает блюдо более насыщенным и выразительным.
Для фарша лучше всего выбирать кисло-сладкие сорта яблок, в частности:
- Гренни Смит;
- Антоновку;
- Симиренко.
Ингредиенты
- свино-говяжий фарш - 500 г;
- яблоко среднего размера - 1 шт.;
- черствый хлеб - 3 ломтика;
- молоко - 50 мл;
- панировочные сухари - 5 ст. л.;
- подсолнечное масло - 2 ст. л.;
- соль, перец и специи - по вкусу.
Видео о том, как приготовить котлеты из фарша, можно посмотреть здесь:
Как приготовить сочные котлеты
Подготовьте хлеб
Разбейте черствый хлеб на кусочки, залейте молоком и оставьте на 10 минут. Затем слегка отожмите от лишней жидкости.
Замесите фарш
Добавьте в мясную массу соль, специи, размоченный хлеб и половину панировочных сухарей (2,5 ст. л.). Тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут.
Добавьте яблоко
Очистите его от кожуры и семян, натрите на крупной терке и сразу смешайте с фаршем.
Сформируйте котлеты
Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обваляйте их в оставшихся панировочных сухарях.
Обжарьте
Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и обжаривайте котлеты примерно по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.
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Об источнике: УНИАН
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