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Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

Марина Иваненко
27 июля 2026, 16:35
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Котлеты с яблоком получаются нежными и сочными. Сочные котлеты легко приготовить, если добавить в фарш тертое яблоко и следовать простому рецепту.
Зачем добавлять яблоко в фарш
Зачем добавлять яблоко в фарш / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Зачем добавлять яблоко в фарш
  • Как приготовить сочные домашние котлеты

Приготовление сочных и нежных котлет требует знания нескольких кулинарных хитростей. Опытные повара часто используют простой и доступный ингредиент, способный кардинально изменить качество фарша, - обычное яблоко. Главред расскажет об этом подробнее.

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Зачем добавлять яблоко в фарш

Как сообщает УНИАН, натертое яблоко делает котлеты, фрикадельки и тефтели значительно мягче, пышнее и сочнее. Благодаря фруктовому соку мясо лучше удерживает влагу во время термической обработки, поэтому готовые изделия не пересыхают.

Кроме того, яблоко придает блюду легкую кисло-сладкую нотку, которая удачно уравновешивает жирность мяса. В готовых котлетах вкус самого фрукта почти не ощущается, зато он делает блюдо более насыщенным и выразительным.

Для фарша лучше всего выбирать кисло-сладкие сорта яблок, в частности:

  • Гренни Смит;
  • Антоновку;
  • Симиренко.
Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Ингредиенты

  • свино-говяжий фарш - 500 г;
  • яблоко среднего размера - 1 шт.;
  • черствый хлеб - 3 ломтика;
  • молоко - 50 мл;
  • панировочные сухари - 5 ст. л.;
  • подсолнечное масло - 2 ст. л.;
  • соль, перец и специи - по вкусу.

Видео о том, как приготовить котлеты из фарша, можно посмотреть здесь:

Как приготовить сочные котлеты

Подготовьте хлеб

Разбейте черствый хлеб на кусочки, залейте молоком и оставьте на 10 минут. Затем слегка отожмите от лишней жидкости.

Замесите фарш

Добавьте в мясную массу соль, специи, размоченный хлеб и половину панировочных сухарей (2,5 ст. л.). Тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте яблоко

Очистите его от кожуры и семян, натрите на крупной терке и сразу смешайте с фаршем.

Сформируйте котлеты

Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обваляйте их в оставшихся панировочных сухарях.

Обжарьте

Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и обжаривайте котлеты примерно по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

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Об источнике: УНИАН

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