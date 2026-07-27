Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

Котлеты с яблоком получаются нежными и сочными. Сочные котлеты легко приготовить, если добавить в фарш тертое яблоко и следовать простому рецепту.

https://glavred.info/lifehack/nezvichniy-tryuk-kuhariv-navishcho-dodavati-naterte-yabluko-u-farsh-10783937.html Ссылка скопирована

Зачем добавлять яблоко в фарш / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Зачем добавлять яблоко в фарш

Как приготовить сочные домашние котлеты

Приготовление сочных и нежных котлет требует знания нескольких кулинарных хитростей. Опытные повара часто используют простой и доступный ингредиент, способный кардинально изменить качество фарша, - обычное яблоко. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Зачем добавлять яблоко в фарш

Как сообщает УНИАН, натертое яблоко делает котлеты, фрикадельки и тефтели значительно мягче, пышнее и сочнее. Благодаря фруктовому соку мясо лучше удерживает влагу во время термической обработки, поэтому готовые изделия не пересыхают.

Кроме того, яблоко придает блюду легкую кисло-сладкую нотку, которая удачно уравновешивает жирность мяса. В готовых котлетах вкус самого фрукта почти не ощущается, зато он делает блюдо более насыщенным и выразительным.

Для фарша лучше всего выбирать кисло-сладкие сорта яблок, в частности:

Гренни Смит;

Антоновку;

Симиренко.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Ингредиенты

свино-говяжий фарш - 500 г;

яблоко среднего размера - 1 шт.;

черствый хлеб - 3 ломтика;

молоко - 50 мл;

панировочные сухари - 5 ст. л.;

подсолнечное масло - 2 ст. л.;

соль, перец и специи - по вкусу.

Видео о том, как приготовить котлеты из фарша, можно посмотреть здесь:

Как приготовить сочные котлеты

Подготовьте хлеб

Разбейте черствый хлеб на кусочки, залейте молоком и оставьте на 10 минут. Затем слегка отожмите от лишней жидкости.

Замесите фарш

Добавьте в мясную массу соль, специи, размоченный хлеб и половину панировочных сухарей (2,5 ст. л.). Тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут.

Добавьте яблоко

Очистите его от кожуры и семян, натрите на крупной терке и сразу смешайте с фаршем.

Сформируйте котлеты

Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обваляйте их в оставшихся панировочных сухарях.

Обжарьте

Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и обжаривайте котлеты примерно по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред