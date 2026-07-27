Что делать, если постоянно течет бачок унитаза: быстрый ремонт без инструментов

Устранить протечку бачка можно за несколько минут без каких-либо затрат.

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Как избавиться от протечки воды в унитазе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как самостоятельно разобрать сливной механизм

Что нужно почистить, чтобы устранить подтекание

Подтекание бачка унитаза часто не только раздражает, но и приводит к лишним расходам на коммунальные услуги. Но выяснилось, что во многих случаях эту проблему можно устранить самостоятельно без лишних затрат.

Главред узнал, что украинский блогер Василий на YouTube-канале Vasfar показал пошагово, как найти причину неисправности и восстановить нормальную работу бачка за считанные минуты.

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Как отремонтировать протекающий бачок унитаза

Сначала нужно открыть бачок, полностью перекрыть воду и слить её остатки. Далее необходимо демонтировать сливной механизм.

"Поворачиваем против часовой стрелки и поднимаем вверх. Вот видим эту систему. Вот видим налет. Нужно его весь почистить. Ну и посмотреть, проверить, даст ли это какой-то результат", - пояснил блогер.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Особое внимание он советует уделить очистке резиновой прокладки от грязи и известкового налета. А после очистки все элементы необходимо установить обратно в обратном порядке.

"Устанавливаем обратно. Защелкиваем в правую сторону (систему - Главред) по часовой стрелке. Система установлена", - добавил Василий.

После сборки механизма нужно снова открыть подачу воды и проверить, осталась ли протечка. В большинстве случаев очистка резиновой прокладки помогает устранить проблему.

Смотрите видео о том, как отремонтировать бачок унитаза:

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Об источнике: Vasfar Vasfar - YouTube-канал украинского блогера Василия, который рассказывает о ремонте, обслуживании и усовершенствовании сельскохозяйственной техники. Также на канале есть видео о походах, отдыхе на природе, рыбалке и приготовлении еды. На канал Василия подписаны более 5 тысяч пользователей.

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