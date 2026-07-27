Тараканы завелись в доме: как найти гнездо и избавиться от вредителей навсегда

Читайте в материале:
- Почему тараканы появляются в доме
- Чем их отпугнуть или уничтожить дома
- Как предотвратить повторное появление насекомых
Тараканы могут появиться в любом доме, а причин для этого множество - от случайно оставленной еды до безответственных соседей, превративших свою квартиру в свалку. Бороться с этими насекомыми не только можно, но и крайне необходимо для безопасности вашей семьи.Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание УНИАН, избавиться от вредителей можно и с помощью доступных домашних средств. Главное - выяснить, где они прячутся, и перекрыть им доступ к еде и воде.
Где прячутся тараканы: признаки того, что насекомые уже поселились в вашем доме
Определить, что в вашем доме поселились "непрошенные гости", довольно просто. На это указывают следующие признаки:
- черные пятнышки (следы жизнедеятельности) на мебели, посуде или кухонных шкафчиках;
- специфический неприятный запах в помещении;
- кладки с яйцами (оотеки) в щелях, углах и за плинтусами;
- появление насекомых, особенно ночью.
Почему появляются тараканы: основные причины
Тараканы не появляются без причины. Основные факторы, привлекающие их, - это остатки еды и свободный доступ к воде. Неприкрытые продукты на столе, грязная посуда в раковине или капли воды возле холодильника и под умывальником создают для них идеальные условия.
Чем уничтожить тараканов: три домашних средства, которые действительно работают
Существует несколько проверенных и безопасных народных методов, которые помогают эффективно уничтожить или отпугнуть вредителей.
Борная кислота - самое известное средство против тараканов
Это средство воздействует на нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Использовать борную кислоту можно двумя способами:
- В сухом виде: рассыпьте порошок вдоль плинтусов, возле унитаза, под раковиной и ванной. Яд попадет на лапки насекомого, а при их очистке - в желудок.
- В виде приманки: смешайте борную кислоту с картофельным пюре, яичным желтком или сахаром. Скатайте небольшие шарики и разложите их в местах скопления тараканов.
Видео о том, как избавиться от тараканов за один день, можно посмотреть здесь:
Нашатырный спирт - заставит насекомых бежать
Нашатырный спирт имеет очень резкий запах, который тараканы категорически не переносят. Он не убивает насекомых, но заставляет их покинуть помещение. Добавьте немного нашатырного спирта в воду при мытье пола и протирании кухонных поверхностей.
Замораживание - способ для зимнего периода
Эти насекомые чувствительны к низким температурам. Если температура в помещении опускается ниже +7 °C, тараканы теряют способность размножаться и ослабевают, а при минусовой температуре - гибнут. Зимой оставьте окна широко открытыми на несколько дней, чтобы квартира хорошо промерзла.
Простая ловушка для тараканов: как сделать её за несколько минут
Если насекомых немного, поможет самодельная ловушка:
- возьмите стеклянную банку с широким горлышком или глубокую миску;
- смажьте внутренние стенки вазелином, салом или маслом;
- на дно положите приманку - кусочек хлеба, печенья или немного сахара.
Насекомые соберутся на запах еды, но выбраться по скользким стенкам уже не смогут. Собранных вредителей можно залить кипятком или обработать инсектицидом.
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Об источнике: УНИАН
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