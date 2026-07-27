Тараканы завелись в доме: как найти гнездо и избавиться от вредителей навсегда

Тараканы в квартире появляются из-за еды и воды. Какие способы борьбы с тараканами будут наиболее эффективными без использования дорогих средств?

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Как избавиться от тараканов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему тараканы появляются в доме

Чем их отпугнуть или уничтожить дома

Как предотвратить повторное появление насекомых

Тараканы могут появиться в любом доме, а причин для этого множество - от случайно оставленной еды до безответственных соседей, превративших свою квартиру в свалку. Бороться с этими насекомыми не только можно, но и крайне необходимо для безопасности вашей семьи.Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, избавиться от вредителей можно и с помощью доступных домашних средств. Главное - выяснить, где они прячутся, и перекрыть им доступ к еде и воде.

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Где прячутся тараканы: признаки того, что насекомые уже поселились в вашем доме

Определить, что в вашем доме поселились "непрошенные гости", довольно просто. На это указывают следующие признаки:

черные пятнышки (следы жизнедеятельности) на мебели, посуде или кухонных шкафчиках;

специфический неприятный запах в помещении;

кладки с яйцами (оотеки) в щелях, углах и за плинтусами;

появление насекомых, особенно ночью.

Почему появляются тараканы: основные причины

Тараканы не появляются без причины. Основные факторы, привлекающие их, - это остатки еды и свободный доступ к воде. Неприкрытые продукты на столе, грязная посуда в раковине или капли воды возле холодильника и под умывальником создают для них идеальные условия.

Чем уничтожить тараканов: три домашних средства, которые действительно работают

Существует несколько проверенных и безопасных народных методов, которые помогают эффективно уничтожить или отпугнуть вредителей.

Борная кислота - самое известное средство против тараканов

Это средство воздействует на нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Использовать борную кислоту можно двумя способами:

В сухом виде : рассыпьте порошок вдоль плинтусов, возле унитаза, под раковиной и ванной. Яд попадет на лапки насекомого, а при их очистке - в желудок.

рассыпьте порошок вдоль плинтусов, возле унитаза, под раковиной и ванной. Яд попадет на лапки насекомого, а при их очистке - в желудок. В виде приманки: смешайте борную кислоту с картофельным пюре, яичным желтком или сахаром. Скатайте небольшие шарики и разложите их в местах скопления тараканов.

Видео о том, как избавиться от тараканов за один день, можно посмотреть здесь:

Нашатырный спирт - заставит насекомых бежать

Нашатырный спирт имеет очень резкий запах, который тараканы категорически не переносят. Он не убивает насекомых, но заставляет их покинуть помещение. Добавьте немного нашатырного спирта в воду при мытье пола и протирании кухонных поверхностей.

Замораживание - способ для зимнего периода

Эти насекомые чувствительны к низким температурам. Если температура в помещении опускается ниже +7 °C, тараканы теряют способность размножаться и ослабевают, а при минусовой температуре - гибнут. Зимой оставьте окна широко открытыми на несколько дней, чтобы квартира хорошо промерзла.

Как избавиться от тараканов / Инфографика: Главред

Простая ловушка для тараканов: как сделать её за несколько минут

Если насекомых немного, поможет самодельная ловушка:

возьмите стеклянную банку с широким горлышком или глубокую миску;

смажьте внутренние стенки вазелином, салом или маслом;

на дно положите приманку - кусочек хлеба, печенья или немного сахара.

Насекомые соберутся на запах еды, но выбраться по скользким стенкам уже не смогут. Собранных вредителей можно залить кипятком или обработать инсектицидом.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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