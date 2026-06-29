Проще, чем химия: смесь двух ингредиентов заставит тараканов навсегда покинуть дом

Копеечное средство от тараканов избавит дом от вредителей раз и навсегда.

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Некоторые бытовые привычки тайно притягивают тараканов даже в чистую квартиру / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

Какие бытовые привычки привлекают насекомых в кухни и ванные

Как сделать простую приманку для тараканов из соды и сахара

Как сильные ароматы помогают навсегда отпугнуть вредителей

Тараканы - одни из самых неприятных "соседей", которые могут появиться в доме неожиданно и надолго испортить чувство уюта. Эти насекомые быстро адаптируются, находят укрытия даже в самых чистых помещениях и активно размножаются, если для них есть доступ к пище и влаге. Поэтому борьба с ними требует быстрых мер.

Главред разобрался, как избавиться от тараканов народными средствами.

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Почему в доме появляются тараканы

Первое, что важно понимать: наличие тараканов в доме вовсе не обязательно означает отсутствие чистоты. Эти насекомые - настоящие мастера выживания, способные находить укрытия, пищу и влагу, поэтому могут появляться даже в аккуратных и ухоженных домах, пишет Oem.com.

Впрочем, во многих случаях причина появления тараканов кроется в привычках ведения хозяйства: если в доме регулярно остаются крошки, остатки еды или упаковки от сладостей, это становится прямым "приглашением" для насекомых.

Также тараканы часто появляются в ванных комнатах, кухнях и возле труб из-за повышенной влажности. Поэтому важно устранять протечки, просушивать поверхности и не допускать скопления воды - ведь насекомые ищут места, где есть доступ к влаге.

Как избавиться от тараканов раз и навсегда в домашних условиях

Действенное средство от тараканов есть на каждой кухне. Для его приготовления понадобятся всего два ингредиента: сахар и пищевая сода. Нужно смешать их в равных пропорциях и разложить небольшими порциями в местах, где чаще всего замечают насекомых.

Хотя смесь может показаться бессмысленной, у неё есть логика: сахар действует как приманка, поскольку тараканы легко находят пищу по запаху и охотно к ней тянутся.

Пищевая сода, в свою очередь, может нанести им вред при попадании в организм. Это не мгновенное и не "чудесное" средство от всей популяции, но на ранних стадиях появления насекомых оно может помочь, особенно в тёплое и влажное время года.

Как предотвратить появление тараканов в квартире и доме / Инфографика: Главред

Ещё одно доступное средство - белый уксус. Если использовать его во время уборки, то он поможет удалять запахи и остатки пищи, которые привлекают насекомых. Однако важно понимать, что уксус не является полноценным инсектицидом и не уничтожает тараканов напрямую.

Лавровый лист тоже можно применять как средство профилактики: достаточно разложить листья в ящиках, углах или местах, где могут появляться насекомые. Считается, что их сильный аромат отпугивает тараканов и помогает снизить вероятность их появления.

Смотрите видео - Как избавиться от тараканов:

Как писал Главред, мыши очень часто поселяются в саду и никак не хотят уходить. Обычно для избавления от этих вредителей используют синтетические химикаты или ловушки, но на самом деле существует совершенно натуральные и гуманные способы отпугнуть грызунов. В частности, бороться с мышами в погребе и саду можно при помощи паленой шерсти, веток и уксуса.

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