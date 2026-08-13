Одна ошибка на АЗС может 'убить' двигатель: чего не стоит делать водителям

Три распространенные привычки водителей на АЗС, которые постепенно выводят из строя топливный насос, фильтр и двигатель.

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Чего не стоит делать водителям на АЗС / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что происходит с баком в момент выстрела из пистолета

Почему нужно поддерживать уровень топлива выше минимума

Многим водителям кажется, что никаких проблем с автомобилем не может возникнуть во время заправки. Однако это не так - некоторые привычки или желание сэкономить могут дорого обойтись.

Главред решил разобраться, чего нельзя делать на АЗС, чтобы не повредить автомобиль.

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Что может привести к поломке топливной системы

Три привычки водителей на АЗС, которые кажутся мелочами, на самом деле приводят к поломкам топливной системы - от забитого фильтра до детонации в двигателе, пишет Справочник водителя.

В частности, речь идет о доливании топлива после срабатывания пистолета, регулярной езде на почти пустом баке и заправке топливом с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем.

Почему пистолет на АЗС "отстреливает"

Первая ошибка касается момента, когда пистолет на колонке автоматически отключается. Это не сбой оборудования: так реагирует система вентиляции бака, когда уровень топлива достигает предела.

Попытка "дозаправить" еще несколько литров сверху приводит к тому, что бензин или дизель попадает в адсорбер - узел, который не рассчитан на жидкое топливо, и далее проблемы переходят на всю топливную систему.

Почему нельзя ездить с пустым баком

Вторая привычка - доезжать до последних километров на индикаторе резерва. Практической выгоды здесь нет, зато есть прямой риск для двух дорогостоящих узлов.

На дне бака со временем скапливается осадок. Когда уровень топлива низкий, эта грязь затягивается вместе с топливом и попадает в насос и фильтр, сокращая их ресурс.

Почему не стоит экономить на топливе

Третий пункт - выбор топлива по принципу "где дешевле". Производитель указывает рекомендуемое октановое число не просто так: если заливать топливо с октановым числом ниже нормы, в двигателе возникает детонация, а ее последствия накапливаются постепенно и дают о себе знать уже на этапе капитального ремонта.

Как заправить автомобиль на АЗС – видео:

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Об источнике: "Справочник водителя" "Справочник водителя" - Telegram-канал для водителей. Эксперты канала дают практические советы, рассказывают обо всех нововведениях, делятся лайфхаками и тестами по ПДД. На данный канал уже подписалось более 2 тысяч пользователей.

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