В одном городе знаки 'Стоп' исчезли навсегда: почему их больше не устанавливают

Вы узнаете:
- Где нет ни одного знака "Стоп"
- Как работает правило "приоритет справа"
Дорожный знак "Стоп" часто встречается на дорогах. Все водители хорошо понимают его значение и требования. Однако в Европе есть один город, где нет ни одного такого знака.
Главред решил разобраться, почему знак "Стоп" есть не во всех городах.
В каком городе нет знака "Стоп"
В Париже нет ни одного дорожного знака "Стоп" - на всех 6500 улицах французской столицы таких указателей не существует, пишет Slash Gear.
Последний такой знак сняли в 2016 году, и местные водители просто не нуждаются в подобных указаниях, ведь перекрестки там работают по другой логике.
Почему Париж отказался от знаков "Стоп"
История этой практики началась в середине прошлого века, когда Франция присоединилась к Протоколу ООН о дорожных знаках и сигналах. Знаки "Стоп" тогда появились в стране, но у парижской мэрии уже была своя отработанная схема - "приоритет справа".
Город сделал ставку именно на нее, подкрепив светофорами и знаками "Уступите дорогу". Единичные знаки "Стоп", оставшиеся на улицах, постепенно демонтировали в течение десятилетий.
Как работает "приоритет справа"
Логика правила проста: преимущество получает тот автомобиль, который подъезжает к перекрестку справа. Городские власти убеждены, что такая схема заставляет водителей быть постоянно внимательными и обеспечивает более плавный поток, чем принудительные остановки.
Исключение составляют кольцевые развязки - там приоритет имеют те, кто уже движется по кольцу. Однако на площади Этуаль возле Триумфальной арки действует противоположный порядок: дорогу уступают автомобилям, которые только въезжают на кольцо.
Дополнительным фактором безопасности выступает ограничение скорости. На большинстве парижских улиц оно составляет 30 км/ч.
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Об источнике: Slash Gear
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