В одном городе знаки 'Стоп' исчезли навсегда: почему их больше не устанавливают

В Европе есть один город, где нет ни одного знака "Стоп", а водители руководствуются другим правилом.

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Где нет знаков "Стоп" / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где нет ни одного знака "Стоп"

Как работает правило "приоритет справа"

Дорожный знак "Стоп" часто встречается на дорогах. Все водители хорошо понимают его значение и требования. Однако в Европе есть один город, где нет ни одного такого знака.

Главред решил разобраться, почему знак "Стоп" есть не во всех городах.

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В каком городе нет знака "Стоп"

В Париже нет ни одного дорожного знака "Стоп" - на всех 6500 улицах французской столицы таких указателей не существует, пишет Slash Gear.

Последний такой знак сняли в 2016 году, и местные водители просто не нуждаются в подобных указаниях, ведь перекрестки там работают по другой логике.

Почему Париж отказался от знаков "Стоп"

История этой практики началась в середине прошлого века, когда Франция присоединилась к Протоколу ООН о дорожных знаках и сигналах. Знаки "Стоп" тогда появились в стране, но у парижской мэрии уже была своя отработанная схема - "приоритет справа".

Город сделал ставку именно на нее, подкрепив светофорами и знаками "Уступите дорогу". Единичные знаки "Стоп", оставшиеся на улицах, постепенно демонтировали в течение десятилетий.

Как работает "приоритет справа"

Логика правила проста: преимущество получает тот автомобиль, который подъезжает к перекрестку справа. Городские власти убеждены, что такая схема заставляет водителей быть постоянно внимательными и обеспечивает более плавный поток, чем принудительные остановки.

Исключение составляют кольцевые развязки - там приоритет имеют те, кто уже движется по кольцу. Однако на площади Этуаль возле Триумфальной арки действует противоположный порядок: дорогу уступают автомобилям, которые только въезжают на кольцо.

Дополнительным фактором безопасности выступает ограничение скорости. На большинстве парижских улиц оно составляет 30 км/ч.

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Об источнике: Slash Gear Slash Gear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек, и оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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