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Странный дорожный знак со стрелками, который не увидишь в Украине: что он значит

Мария Николишин
7 июня 2026, 20:01
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Этот дорожный знак наиболее распространен в одной стране мира.
Странный дорожный знак со стрелками, который не увидишь в Украине: что он значит
Загадочный дорожный знак со стрелками / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Что означает знак с двумя стрелками в Китае
  • Какие особенности вождения действуют в Китае

Путешествуя по миру, водители могут не только открывать для себя новые интересные места, но и знакомиться с местными правилами дорожного движения. В частности, дорожные знаки в некоторых странах совсем не похожи на те, которые можно встретить в Украине.

Главред решил разобраться, что означает загадочный дорожный знак с двумя стрелками.

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Где можно встретить необычный дорожный знак с двумя стрелками

Китай – это страна, полная контрастов, где футуристические небоскребы могут находиться с одной стороны, а памятники, которым тысячи лет, с другой. Однако необычными в этой стране являются и дорожные знаки, пишет Moto.

В частности, туристам всегда бросается в глаза необычный дорожный знак с двумя стрелками.

"На первый взгляд он может показаться загадочным. Однако его значение очень специфическое", — говорится в сообщении.

Странный дорожный знак со стрелками, который не увидишь в Украине: что он значит
Странный дорожный знак в Китае / фото: скриншот

Что означает загадочный знак со стрелками

Визуально этот дорожный знак имеет привычную круглую форму с красной линией по кругу, однако внутри белого поля изображены две стрелки.

Загадочный для иностранцев знак на самом деле регулирует один из самых опасных маневров на дороге. Он означает абсолютный запрет обгона для любых многоколесных моторных транспортных средств.

Как китайцы относятся к этому знаку

Эксперты отмечают, что местная культура вождения имеет свои особенности, поэтому водители в Китае часто игнорируют этот строгий запрет. Автомобилисты пытаются совершить обгон при первой же возможности, несмотря на установленные ограничения.

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Об источнике: Moto

Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

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