В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

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- В результате атаки РФ на жилой массив в Запорожье 25 раненых
- Среди пострадавших шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец
Удар по жилым кварталам Запорожья в четверг, 23 июля, нанесла армия страны-агрессора РФ.
В результате атаки российских войск на жилой массив в Запорожье уже 25 человек обратились за помощью к врачам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным главы Запорожской ОВА, среди пострадавших шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.
"25 человек в результате сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам. Среди них – шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец", – отметил Федоров в сообщении.
В ГУР сообщили, какими запасами ракет располагает Россия
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия по состоянию на середину июля сохраняет значительный ракетный потенциал.
По данным ведомства, в российских запасах остаются свыше 100 баллистических ракет "Искандер-М", около 60 крылатых ракет "Искандер-К" и примерно 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Также сообщается о наличии более 450 крылатых ракет "Калибр", свыше 600 ракет "Оникс" и около 100 стратегических ракет Х-101, предназначенных для применения с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее Россия совершила одну из самых мощных баллистических атак на столицу. Враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.
Напомним, пять человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. Авиабомбы попали в частный сектор областного центра.
Ранее председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявлял, что Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.
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О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
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