Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

Кратко:
- Что сказал Ярославский
- Как это касается шоу "Мастер Шеф"
Украинский шеф-повар, ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своими планами на будущее.
Об этом он рассказал в шоу "Тур зірками". По его словам, он может сделать перерыв в съемках шоу, чтобы заняться собственными проектами.
"Я не исключаю, что когда-то могу сделать перерыв. Хочется больше времени уделять творчеству, ресторану, созданию новых блюд и развитию команды. Гастрономия постоянно меняется, и для меня важно не останавливаться", - сказал Ярославский.
Также он добавил, что не стоит верить слухам о том, что весь проект держится на главном судье Экторе Хименесе Браво. "Все эти разговоры о том, что кто-то держится в "МастерШефе" только благодаря Эктору - неправда. Эктор - большой профессионал с колоссальным опытом. Он очень много знает, постоянно делится советами, уважает коллег, и у него можно учиться бесконечно", - отметил он.
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О персоне: Владимир Ярославский
Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.
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