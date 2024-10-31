"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

Судья "МастерШеф" рассказал правду про отношения с коллегой.

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Владимир Ярославский прокомментировал отношения с Ольгой Мартыновской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Что сказал Ярославский про Мартыновскую:

У шеф-повара были чувства к коллеге

Романа между Владимиром и Ольгой не было никогда

Почему судьи "МастерШеф" так высоко ценят дружбу друг с другом

Украинские шеф-повара и судьи кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский много времени проводят вместе вне шоу, часто публикуют кадры с объятиями и поцелуями, в связи с чем им стали приписывать роман.

Романтические отношения с Ярославским Мартыновская решительно опровергла еще осенью прошлого года, когда объявила, что нашла себе мужчину из ресторанной сферы. Владимир же в недавнем интервью был более откровенным, и рассказал про чувства к коллеге.

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Так кулинар признался Алине Доротюк, что в первая время Ольга очень импонировала ему как женщина, но серьезным отношениям так и не суждено было сбыться. Вместо них поваров объединяет крепкая, душевная дружба. Впрочем, отмечает Владимир, Мартыновская по-прежнему заставляет его чувствовать себя настоящим мужчиной в ее компании.

"Я так понимаю, что люди всегда додумают то, что хотят. Вот прямо честно, у нас никогда не было романа. Мы дружим, мы делаем что-то, мы шутим. Мы, конечно, можем проводить время вместе. Мы даже отдыхали вместе. Нам кайфово вместе, нам комфортно. Мы можем разговаривать на одни темы на одном языке. Мы можем помолчать вместе. Я люблю проводить время с Олей, потому что я с Олей мужчина. Я мудрый, она прислушивается к моим советам, она советуется. Я звоню ей, также советуюсь, говорю, что в последнее время ты подросла, мне очень нравится. У нас есть, возможно, определенные какие-то шутки, мы друг с друга можем шутить", - рассказал Владимир Ярославский.

Что такое МастерШеф? МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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