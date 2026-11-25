Кратко:
- Кремль не обсуждает участие ЕС в мирных переговорах
- Москва признала обмен мнениями с европейцами
Страна-агрессор Россия не обсуждает привлечение представителей Европы к мирным переговорам по прекращению войны в Украине, хотя и признает, что определенный обмен мнениями с европейцами имеет место. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По его словам, у Москвы есть контакты с Евросоюзом, однако вопрос о привлечении ЕС к переговорному процессу на повестке дня не стоит.
Предметом разговоров, как утверждает он, пока является лишь то, с чем Брюссель мог бы сесть за стол переговоров.
"Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы вступить в переговоры", - сказал Ушаков.
Отдельно помощник Путина цинично заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоров никто не ведет.
Ушаков также подчеркнул, что отказа от европейцев относительно визита в российскую столицу Москва не получала. По его словам, со стороны представителей ЕС звучали различные публичные заявления, но официального "нет" не было.
Кроме того, он нагло заверил, что приглашение приехать в Москву остается в силе. Россия, по его словам, якобы рассчитывает получить от европейцев ту или иную реакцию.
Что может заставить РФ пойти на уступки
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук говорил, что переговоры вряд ли существенно приблизят завершение войны, однако отдельные положительные результаты возможны.
По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.
"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает он.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.
Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
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