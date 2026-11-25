В то же время в Кремле заявляют, что приглашение для представителей ЕС приехать в Москву по-прежнему в силе.

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В Кремле ответили, допустят ли Европу к переговорам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

Кремль не обсуждает участие ЕС в мирных переговорах

Москва признала обмен мнениями с европейцами

Страна-агрессор Россия не обсуждает привлечение представителей Европы к мирным переговорам по прекращению войны в Украине, хотя и признает, что определенный обмен мнениями с европейцами имеет место. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, у Москвы есть контакты с Евросоюзом, однако вопрос о привлечении ЕС к переговорному процессу на повестке дня не стоит.

видео дня

Предметом разговоров, как утверждает он, пока является лишь то, с чем Брюссель мог бы сесть за стол переговоров.

"Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы вступить в переговоры", - сказал Ушаков.

Отдельно помощник Путина цинично заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоров никто не ведет.

Ушаков также подчеркнул, что отказа от европейцев относительно визита в российскую столицу Москва не получала. По его словам, со стороны представителей ЕС звучали различные публичные заявления, но официального "нет" не было.

Кроме того, он нагло заверил, что приглашение приехать в Москву остается в силе. Россия, по его словам, якобы рассчитывает получить от европейцев ту или иную реакцию.

Что может заставить РФ пойти на уступки

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук говорил, что переговоры вряд ли существенно приблизят завершение войны, однако отдельные положительные результаты возможны.

По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает он.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. Новый раунд мирных переговоров может состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Украины, России, Европы и США.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

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