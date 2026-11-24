Предыдущий максимум - 430 790 военнослужащих - Россия зафиксировала в 2024 году, а в этом году он был превышен ещё до конца декабря.

https://glavred.info/war/armiya-rf-pobila-antirekord-poter-za-vsyu-voynu-skolko-okupantov-unichtozhili-v-2026-godu-10815113.html Ссылка скопирована

С начала 2026 года Россия потеряла 432 тысячи военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Кратко:

видео дня

Россия с начала 2026 года потеряла 432 519 военнослужащих

Это больше, чем предыдущий антирекорд 2024 года - 430 790

Потери почти равны населению четырёх регионов РФ

С начала 2026 года российская армия потеряла 432 519 военнослужащих. Таких потерь за год оккупанты не несли за всё время войны. Данные приведены по состоянию на 24 ноября, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

До сих пор самым кровопролитным для Москвы был 2024 год, когда противник потерял 430 790 военнослужащих. Нынешний показатель уже превышает тот на 1 729 человек, хотя до конца года остаётся более месяца.

Четыре региона, которые "исчезли" с карты

Чтобы показать масштаб этих потерь, в Генштабе сравнили их с населением отдаленных субъектов РФ.

"Представьте, что с карты России за неполный год как будто исчезли четыре региона: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Республика Алтай", - говорится в заявлении.

На этих территориях проживает около 434 тысяч человек. Это почти столько же, сколько оккупантов вышло из строя с января. Их общая площадь - примерно 1,5 миллиона квадратных километров, почти в 2,5 раза больше площади Украины. По подсчётам ведомства, почти на каждого жителя этих субъектов РФ приходится один выведенный из строя оккупант.

"За каждой цифрой - ежедневная работа воинов"

Отдельно командование назвало подразделения, благодаря которым фронт держится, а противник несет рекордные потери.

"За каждой цифрой - ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и других", - подчеркнули в Генштабе.

По данным ведомства, защитники срывают вражеские штурмы, уничтожают личный состав и технику противника. Из-за этого Кремль платит за свою агрессию всё более высокую цену.

Почему Путин не хочет заканчивать войну

Дипломат Владимир Огрызко отмечал, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определенных успехов на фронте или получить преимущества во время переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придётся отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать", - сказал он.

Потери РФ в войне - что известно

Как сообщал Главред, издание The Economist писало, что потери российской армии в 2026 году могут достичь около 230 тысяч погибших – это станет самым высоким годовым показателем с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, в октябре Россия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми или тяжело ранеными. Это самый высокий ежемесячный показатель с 2022 года. Кроме того, уже четвертый месяц подряд потери противника превышают 40 тысяч человек.

Также известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия могла потерять от 374 до 770 тысяч погибших военнослужащих. Если учесть раненых, общее количество потерь РФ может достигать 2,1 млн человек.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред