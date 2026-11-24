НБУ повысил официальный курс доллара, евро и польского злотого.

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Курс валют в Украине на 25 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 25 ноября

Насколько изменились цены на евро и американскую валюту

Сколько будет стоить польский злотый в среду

В среду, 25 ноября, Национальный банк Украины установил более высокий официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Курс доллара

На среду официальный курс американской валюты составляет 45,35 грн/долл. Для сравнения. во вторник, 24 ноября, доллар стоил 45,08 грн. Таким образом, за день он подорожал на 27 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Европейская валюта также подорожала. НБУ установил курс евро на уровне 49,61 грн. Накануне он составлял 49,46 грн. Таким образом, евро подорожал на 15 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Польский злотый в среду будет стоить 11,12 грн. Накануне официальный курс этой валюты находился на уровне 11,10 грн. За сутки злотый подорожал почти на 2 копейки.

Каким будет курс валют в конце ноября

С 23 по 29 ноября курс доллара в Украине прогнозируется в пределах 45,1–45,75 грн, а евро - 50–52 грн. Несмотря на экономические вызовы, резких скачков валютных котировок в ближайшее время не ожидается. Такой прогноз озвучил директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Среди факторов, которые будут влиять на гривню, эксперт назвал инфляцию, рост цен на топливо, последствия российских атак, увеличение потребности в импорте и спрос на иностранную валюту. В то же время перед "Черной пятницей" на наличном рынке может появиться больше долларов: украинцы будут продавать валютные сбережения, чтобы получить гривню для покупок.

"Поэтому чрезмерную спешку с покупкой валюты вряд ли можно считать рациональной стратегией. Гораздо важнее учитывать собственные финансовые потребности, разницу между курсами покупки и продажи и реальную ситуацию на рынке", – подчеркнул эксперт.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс валют на 24 ноября. Известно, что доллар, евро и злотый подорожали по сравнению с предыдущим днем.

Экономист Александр Савченко заявил, что американская валюта не достигнет отметки в 50 гривен до конца 2026 года.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривны не прогнозируется. Он заметил, что колебания ожидаются в пределах 45–46 грн на межбанковском рынке.

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