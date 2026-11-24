Даже в течение одного месяца температура может колебаться от заметного плюса до ощутимого минуса.

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Какой будет зима в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет температура этой зимой

Стоит ли ожидать сильных морозов

Эта зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы, однако не исключены морозы и резкие температурные перепады. Об этом заявила директор Укргидрометцентра Вероника Филоненко в комментарии NV.

По ее словам, на температурный фон сезона частично влияют процессы Эль-Ниньо. Однако более теплая в среднем зима не гарантирует, что холодных периодов не будет: колебания могут быть значительными даже в течение одного месяца.

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"В какой-то день января у нас может быть +15, а в другой - наоборот, -15 градусов", - отметила Филоненко.

Самым холодным периодом зимы обычно является февраль, напоминает директор Укргидрометцентра. Впрочем, так заранее дать точный прогноз на этот месяц синоптики пока не могут.

Сезонные прогнозы метеорологи составляют на основе статистики, в частности наблюдений за последние 100 лет. Также они учитывают расчеты ведущих мировых метеоцентров, которые анализируют макроциркуляцию атмосферы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что значительный мокрый снег, налипание снега и гололед на дорогах ожидаются во вторник, 24 ноября, в трех областях на востоке и северо-востоке Украины, а в большинстве регионов усилится ветер. Из-за непогоды почти по всей стране объявлен первый, желтый уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в течение недели в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха и стабилизация погодных условий. Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах может достигать 15–17 м/с.

В то же время ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр сообщила, что к 1 декабря ночная температура снизится до -9 градусов, а на юго-востоке и в Карпатах местами до -15 градусов.

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