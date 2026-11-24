Глава МИД ФРГ уверен, что мир и стабильность в Европе теперь возможны только вопреки России, а не вместе с ней.

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В Германии ответили на желание Путина вернуться к границам 1997 года / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Главное из заявления:

Вадефуль назвал требование Путина о 1997 годе несерьезным

Мир в Европе возможен только вопреки России

НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории

Если Россия действительно хочет вернуться к ситуации 1997 года, ей пришлось бы отдать Украине оккупированный Крым и захваченные территории на востоке. Так министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ответил на одно из требований Кремля к НАТО, отметив, что руководство страны-агрессора к этому явно не готово.

Об этом он заявил во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает Укринформ.

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Глава немецкой дипломатии призвал не воспринимать слова Путина о 1997 годе всерьез.

"Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, ведь это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли в России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьезными", - сказал Вадефуль.

На чем держится безопасность Европы

По словам министра, у Европы уже есть сформированная архитектура безопасности. Ее основы заложены в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии и Будапештском меморандуме, и Россия должна соблюдать эти правовые рамки, которые сама подписала.

Вадефуль также пояснил, что из-за нынешней политики Москвы европейские государства будут вынуждены обеспечивать собственную безопасность в условиях противостояния с Россией.

"К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе мы сможем обеспечить только вопреки России, а не вместе с ней. Это наш трезвый анализ", - подчеркнул министр.

Именно поэтому, по его словам, государства НАТО должны укреплять Альянс и собственный оборонный потенциал.

Что Вадефуль сказал о провокациях России в Польше

Отдельно глава МИД Германии прокомментировал российские провокации в Польше и заверил, что союзники готовы защищать свою территорию.

"Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это абсолютно понятно. Поэтому, господин Путин, не заблуждайтесь. Мы - оборонительный Альянс, но мы готовы защищать себя, наши страны и наш Альянс", - заявил Вадефуль.

Чего требует Кремль

Как сообщал УНИАН, Россия требует, чтобы НАТО сократило военное присутствие до уровня 1997 года, то есть до начала расширения Альянса на восток. Это означало бы, что страны, вступившие в блок позже, в частности Польша, Венгрия, Чехия и государства Балтии, больше не могли бы размещать у себя войска и вооружение Альянса.

Кроме того, Москва настаивает на отказе Украины от членства в НАТО, ограничении численности ВСУ и вооружений, прекращении западных поставок оружия и запрете на размещение иностранных войск в Украине.

Зачем Путин требует вернуть НАТО к границам 1997 года?

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как писал Главред, считает, что ультиматумы Кремля - это не просто торг. По его оценке, Москва хочет вернуть военную инфраструктуру НАТО к границам 1997 года и переформатировать всю систему европейской безопасности, а одних лишь уступок со стороны Киева России мало.

Иначе на требования Кремля смотрит политический консультант Глеб Остапенко. В комментарии Апострофу он обратил внимание на то, что Россия годами не может захватить даже Донецкую область.

"Извините, какие государства НАТО на 97-й год? Ты Донецкую область захватить не можешь пятый год подряд", - отметил эксперт.

По мнению Остапенко, в позиции Путина нет ничего нового, а сам ультиматум - попытка поднять ставки.

"Это просто говорит о том, что у Путина в голове не то, чтобы ничего не изменилось, но он дальше пытается блефовать", - пояснил он.

Ультиматумы Путина - новости

Как сообщал Главред, Кремль выдвигает все новые требования на фоне переговоров о войне в Украине. По данным The Washington Post, у Путина разыгрался аппетит на переговорах, и он выдвинул новые ультиматумы. Эти требования касаются не только Украины, но и западных стран.

Часть требований Москва адресует Лондону и Вашингтону. СМИ узнали, что Россия выдвинула ультиматум Британии и рассчитывает на раздел Европы. Вашингтону Кремль предлагает разделить Европу на сферы влияния.

В Германии тем временем признают ошибки прошлого в отношении Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал главной ошибкой НАТО отказ принять Украину в Альянс в 2008 году. По его словам, этой войны могло бы и не быть.

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