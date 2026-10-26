Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

Кратко:
- Путин хочет посредством переговоров ограничить расширение НАТО
- Кремль может потребовать сокращения присутствия альянса до уровня 1997 года
- Европа отвергает требования Москвы
Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться от Запада уступок в вопросе расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса, сообщает The Telegraph.
Сигналом стало заявление помощника Путина Юрия Ушакова. Он настаивает, что к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США должны присоединиться европейские государства, поскольку без них якобы невозможно прийти к соглашению. Дипломатические источники издания связывают это требование именно с желанием Москвы вести переговоры о будущем альянса.
В то же время сам Ушаков не рассчитывает на существенный прорыв и считает встречу лишь первой попыткой прощупать почву. Европейские и украинские чиновники, в свою очередь, готовы поднять в Абу-Даби более широкий вопрос об архитектуре безопасности на континенте после завершения войны.
Возврат к 1997 году
По словам собеседников газеты, Путин, скорее всего, будет настаивать на возвращении к конфигурации безопасности 1997 года. Это время, когда государства бывшего Восточного блока еще не получили членства в Североатлантическом блоке. Для восточного фланга такой сценарий имел бы радикальные последствия.
"Это может означать вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все эти пять стран граничат с Россией", - отмечают источники The Telegraph.
Европа не уступит
Впрочем, высокопоставленные источники уверяют, что в Европе, как и раньше, категорически не принимают российских условий. Один из европейских чиновников напомнил об ответе, который Москва уже получала накануне полномасштабного вторжения.
"Наша позиция остается такой же, какой была в январе 2022 года", - подчеркнул он.
Речь идет о письме, которое тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг направил в Москву. Тогда Путин намекал, что выполнение его требований позволит избежать вторжения в Украину. Альянс согласился обсудить опасения Кремля, но категорически исключил вывод войск и ядерного оружия с территории бывших советских республик.
Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта
Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главред.
Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.
"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.
Мирные переговоры - новости по теме
Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.
20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.
21 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение о прекращении войны.
Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате "Украина - США - Россия" может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран станет возможным позднее.
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Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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