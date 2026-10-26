Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

Москва требует привлечь европейцев к переговорам, однако в Европе её условия отвергают.

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Путин хочет сократить НАТО до границ 1997 года / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Путин хочет посредством переговоров ограничить расширение НАТО

Кремль может потребовать сокращения присутствия альянса до уровня 1997 года

Европа отвергает требования Москвы

Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться от Запада уступок в вопросе расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса, сообщает The Telegraph.

Сигналом стало заявление помощника Путина Юрия Ушакова. Он настаивает, что к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США должны присоединиться европейские государства, поскольку без них якобы невозможно прийти к соглашению. Дипломатические источники издания связывают это требование именно с желанием Москвы вести переговоры о будущем альянса.

В то же время сам Ушаков не рассчитывает на существенный прорыв и считает встречу лишь первой попыткой прощупать почву. Европейские и украинские чиновники, в свою очередь, готовы поднять в Абу-Даби более широкий вопрос об архитектуре безопасности на континенте после завершения войны.

Возврат к 1997 году

По словам собеседников газеты, Путин, скорее всего, будет настаивать на возвращении к конфигурации безопасности 1997 года. Это время, когда государства бывшего Восточного блока еще не получили членства в Североатлантическом блоке. Для восточного фланга такой сценарий имел бы радикальные последствия.

"Это может означать вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все эти пять стран граничат с Россией", - отмечают источники The Telegraph.

Европа не уступит

Впрочем, высокопоставленные источники уверяют, что в Европе, как и раньше, категорически не принимают российских условий. Один из европейских чиновников напомнил об ответе, который Москва уже получала накануне полномасштабного вторжения.

"Наша позиция остается такой же, какой была в январе 2022 года", - подчеркнул он.

Речь идет о письме, которое тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг направил в Москву. Тогда Путин намекал, что выполнение его требований позволит избежать вторжения в Украину. Альянс согласился обсудить опасения Кремля, но категорически исключил вывод войск и ядерного оружия с территории бывших советских республик.

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на Главред.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение о прекращении войны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате "Украина - США - Россия" может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран станет возможным позднее.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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